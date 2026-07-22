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FLEE: Franklin FTSE Europe ETF
Курс FLEE за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.14, а максимальная — 40.27.
Следите за динамикой Franklin FTSE Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLEE сегодня?
Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) сегодня оценивается на уровне 40.14. Инструмент торгуется в пределах 40.14 - 40.27, вчерашнее закрытие составило 40.26, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLEE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Europe ETF?
Franklin FTSE Europe ETF в настоящее время оценивается в 40.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.76% и USD. Отслеживайте движения FLEE на графике в реальном времени.
Как купить акции FLEE?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) по текущей цене 40.14. Ордера обычно размещаются около 40.14 или 40.44, тогда как 10 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLEE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLEE?
Инвестирование в Franklin FTSE Europe ETF предполагает учет годового диапазона 33.59 - 40.29 и текущей цены 40.14. Многие сравнивают 1.47% и 3.86% перед размещением ордеров на 40.14 или 40.44. Изучайте ежедневные изменения цены FLEE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Europe ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) за последний год составила 40.29. Акции заметно колебались в пределах 33.59 - 40.29, сравнение с 40.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Europe ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) за год составила 33.59. Сравнение с текущими 40.14 и 33.59 - 40.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLEE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLEE?
В прошлом Franklin FTSE Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.26 и 18.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.26
- Open
- 40.23
- Bid
- 40.14
- Ask
- 40.44
- Low
- 40.14
- High
- 40.27
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 3.86%
- Годовое изменение
- 18.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%