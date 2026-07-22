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FLEE: Franklin FTSE Europe ETF

40.14 USD 0.12 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLEE за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.14, а максимальная — 40.27.

Следите за динамикой Franklin FTSE Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLEE сегодня?

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) сегодня оценивается на уровне 40.14. Инструмент торгуется в пределах 40.14 - 40.27, вчерашнее закрытие составило 40.26, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLEE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Europe ETF?

Franklin FTSE Europe ETF в настоящее время оценивается в 40.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.76% и USD. Отслеживайте движения FLEE на графике в реальном времени.

Как купить акции FLEE?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) по текущей цене 40.14. Ордера обычно размещаются около 40.14 или 40.44, тогда как 10 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLEE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLEE?

Инвестирование в Franklin FTSE Europe ETF предполагает учет годового диапазона 33.59 - 40.29 и текущей цены 40.14. Многие сравнивают 1.47% и 3.86% перед размещением ордеров на 40.14 или 40.44. Изучайте ежедневные изменения цены FLEE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Europe ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) за последний год составила 40.29. Акции заметно колебались в пределах 33.59 - 40.29, сравнение с 40.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Europe ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) за год составила 33.59. Сравнение с текущими 40.14 и 33.59 - 40.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLEE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLEE?

В прошлом Franklin FTSE Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.26 и 18.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.14 40.27
Годовой диапазон
33.59 40.29
Предыдущее закрытие
40.26
Open
40.23
Bid
40.14
Ask
40.44
Low
40.14
High
40.27
Объем
10
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
3.86%
Годовое изменение
18.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%