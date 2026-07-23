FLEE: Franklin FTSE Europe ETF
今日FLEE汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点40.12和高点40.27进行交易。
关注Franklin FTSE Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLEE股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Europe ETF股票今天的定价为40.13。它在40.12 - 40.27范围内交易，昨天的收盘价为40.14，交易量达到6。FLEE的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Europe ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Europe ETF目前的价值为40.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.73%和USD。实时查看图表以跟踪FLEE走势。
如何购买FLEE股票？
您可以以40.13的当前价格购买Franklin FTSE Europe ETF股票。订单通常设置在40.13或40.43附近，而6和-0.35%显示市场活动。立即关注FLEE的实时图表更新。
如何投资FLEE股票？
投资Franklin FTSE Europe ETF需要考虑年度范围33.59 - 40.29和当前价格40.13。许多人在以40.13或40.43下订单之前，会比较1.44%和。实时查看FLEE价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Europe ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Europe ETF的最高价格是40.29。在33.59 - 40.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Europe ETF的绩效。
Franklin FTSE Europe ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Europe ETF（FLEE）的最低价格为33.59。将其与当前的40.13和33.59 - 40.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLEE股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.14和18.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.14
- 开盘价
- 40.27
- 卖价
- 40.13
- 买价
- 40.43
- 最低价
- 40.12
- 最高价
- 40.27
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 3.83%
- 年变化
- 18.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%