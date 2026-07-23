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FLEE: Franklin FTSE Europe ETF

40.13 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLEE汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点40.12和高点40.27进行交易。

关注Franklin FTSE Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLEE新闻

常见问题解答

FLEE股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Europe ETF股票今天的定价为40.13。它在40.12 - 40.27范围内交易，昨天的收盘价为40.14，交易量达到6。FLEE的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Europe ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Europe ETF目前的价值为40.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.73%和USD。实时查看图表以跟踪FLEE走势。

如何购买FLEE股票？

您可以以40.13的当前价格购买Franklin FTSE Europe ETF股票。订单通常设置在40.13或40.43附近，而6和-0.35%显示市场活动。立即关注FLEE的实时图表更新。

如何投资FLEE股票？

投资Franklin FTSE Europe ETF需要考虑年度范围33.59 - 40.29和当前价格40.13。许多人在以40.13或40.43下订单之前，会比较1.44%和。实时查看FLEE价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Europe ETF的最高价格是40.29。在33.59 - 40.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Europe ETF的绩效。

Franklin FTSE Europe ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Europe ETF（FLEE）的最低价格为33.59。将其与当前的40.13和33.59 - 40.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLEE股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.14和18.73%中可见。

日范围
40.12 40.27
年范围
33.59 40.29
前一天收盘价
40.14
开盘价
40.27
卖价
40.13
买价
40.43
最低价
40.12
最高价
40.27
交易量
6
日变化
-0.02%
月变化
1.44%
6个月变化
3.83%
年变化
18.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%