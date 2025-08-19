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FLDR: Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
Курс FLDR за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.01, а максимальная — 50.07.
Следите за динамикой Fidelity Low Duration Bond Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLDR сегодня?
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) сегодня оценивается на уровне 50.01. Инструмент торгуется в пределах 50.01 - 50.07, вчерашнее закрытие составило 50.07, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLDR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Low Duration Bond Factor ETF?
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF в настоящее время оценивается в 50.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.75% и USD. Отслеживайте движения FLDR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLDR?
Вы можете купить акции Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) по текущей цене 50.01. Ордера обычно размещаются около 50.01 или 50.31, тогда как 212 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLDR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLDR?
Инвестирование в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF предполагает учет годового диапазона 49.93 - 50.44 и текущей цены 50.01. Многие сравнивают -0.04% и -0.52% перед размещением ордеров на 50.01 или 50.31. Изучайте ежедневные изменения цены FLDR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Low Duration Bond Factor ETF?
Самая высокая цена Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) за последний год составила 50.44. Акции заметно колебались в пределах 49.93 - 50.44, сравнение с 50.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Low Duration Bond Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Low Duration Bond Factor ETF?
Самая низкая цена Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) за год составила 49.93. Сравнение с текущими 50.01 и 49.93 - 50.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLDR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLDR?
В прошлом Fidelity Low Duration Bond Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.07 и -0.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.07
- Open
- 50.04
- Bid
- 50.01
- Ask
- 50.31
- Low
- 50.01
- High
- 50.07
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -0.52%
- Годовое изменение
- -0.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%