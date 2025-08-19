FLDR: Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
今日FLDR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.02和高点50.07进行交易。
关注Fidelity Low Duration Bond Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLDR股票今天的价格是多少？
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票今天的定价为50.05。它在50.02 - 50.07范围内交易，昨天的收盘价为50.01，交易量达到272。FLDR的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票是否支付股息？
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF目前的价值为50.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪FLDR走势。
如何购买FLDR股票？
您可以以50.05的当前价格购买Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票。订单通常设置在50.05或50.35附近，而272和0.06%显示市场活动。立即关注FLDR的实时图表更新。
如何投资FLDR股票？
投资Fidelity Low Duration Bond Factor ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.44和当前价格50.05。许多人在以50.05或50.35下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FLDR价格图表，了解每日变化。
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Low Duration Bond Factor ETF的最高价格是50.44。在49.93 - 50.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Duration Bond Factor ETF的绩效。
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF（FLDR）的最低价格为49.93。将其与当前的50.05和49.93 - 50.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLDR股票是什么时候拆分的？
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.01和-0.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.01
- 开盘价
- 50.02
- 卖价
- 50.05
- 买价
- 50.35
- 最低价
- 50.02
- 最高价
- 50.07
- 交易量
- 272
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -0.44%
- 年变化
- -0.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%