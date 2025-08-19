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FLDR: Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

50.05 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLDR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.02和高点50.07进行交易。

关注Fidelity Low Duration Bond Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLDR新闻

常见问题解答

FLDR股票今天的价格是多少？

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票今天的定价为50.05。它在50.02 - 50.07范围内交易，昨天的收盘价为50.01，交易量达到272。FLDR的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票是否支付股息？

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF目前的价值为50.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪FLDR走势。

如何购买FLDR股票？

您可以以50.05的当前价格购买Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票。订单通常设置在50.05或50.35附近，而272和0.06%显示市场活动。立即关注FLDR的实时图表更新。

如何投资FLDR股票？

投资Fidelity Low Duration Bond Factor ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.44和当前价格50.05。许多人在以50.05或50.35下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FLDR价格图表，了解每日变化。

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Low Duration Bond Factor ETF的最高价格是50.44。在49.93 - 50.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Duration Bond Factor ETF的绩效。

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF（FLDR）的最低价格为49.93。将其与当前的50.05和49.93 - 50.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLDR股票是什么时候拆分的？

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.01和-0.67%中可见。

日范围
50.02 50.07
年范围
49.93 50.44
前一天收盘价
50.01
开盘价
50.02
卖价
50.05
买价
50.35
最低价
50.02
最高价
50.07
交易量
272
日变化
0.08%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.44%
年变化
-0.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%