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FLDB: Fidelity Low Duration Bond ETF

50.31 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLDB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.27, а максимальная — 50.50.

Следите за динамикой Fidelity Low Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLDB сегодня?

Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) сегодня оценивается на уровне 50.31. Инструмент торгуется в пределах 50.27 - 50.50, вчерашнее закрытие составило 50.29, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLDB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Low Duration Bond ETF?

Fidelity Low Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.51% и USD. Отслеживайте движения FLDB на графике в реальном времени.

Как купить акции FLDB?

Вы можете купить акции Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) по текущей цене 50.31. Ордера обычно размещаются около 50.31 или 50.61, тогда как 7 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLDB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLDB?

Инвестирование в Fidelity Low Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.15 - 50.93 и текущей цены 50.31. Многие сравнивают -0.14% и -0.06% перед размещением ордеров на 50.31 или 50.61. Изучайте ежедневные изменения цены FLDB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Low Duration Bond ETF?

Самая высокая цена Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) за последний год составила 50.93. Акции заметно колебались в пределах 50.15 - 50.93, сравнение с 50.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Low Duration Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Low Duration Bond ETF?

Самая низкая цена Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) за год составила 50.15. Сравнение с текущими 50.31 и 50.15 - 50.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLDB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLDB?

В прошлом Fidelity Low Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.29 и -0.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.27 50.50
Годовой диапазон
50.15 50.93
Предыдущее закрытие
50.29
Open
50.50
Bid
50.31
Ask
50.61
Low
50.27
High
50.50
Объем
7
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
-0.06%
Годовое изменение
-0.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%