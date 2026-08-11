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FLDB: Fidelity Low Duration Bond ETF
Курс FLDB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.27, а максимальная — 50.50.
Следите за динамикой Fidelity Low Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLDB сегодня?
Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) сегодня оценивается на уровне 50.31. Инструмент торгуется в пределах 50.27 - 50.50, вчерашнее закрытие составило 50.29, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Low Duration Bond ETF?
Fidelity Low Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.51% и USD. Отслеживайте движения FLDB на графике в реальном времени.
Как купить акции FLDB?
Вы можете купить акции Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) по текущей цене 50.31. Ордера обычно размещаются около 50.31 или 50.61, тогда как 7 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLDB?
Инвестирование в Fidelity Low Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.15 - 50.93 и текущей цены 50.31. Многие сравнивают -0.14% и -0.06% перед размещением ордеров на 50.31 или 50.61. Изучайте ежедневные изменения цены FLDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Low Duration Bond ETF?
Самая высокая цена Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) за последний год составила 50.93. Акции заметно колебались в пределах 50.15 - 50.93, сравнение с 50.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Low Duration Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Low Duration Bond ETF?
Самая низкая цена Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) за год составила 50.15. Сравнение с текущими 50.31 и 50.15 - 50.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLDB?
В прошлом Fidelity Low Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.29 и -0.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.29
- Open
- 50.50
- Bid
- 50.31
- Ask
- 50.61
- Low
- 50.27
- High
- 50.50
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -0.06%
- Годовое изменение
- -0.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%