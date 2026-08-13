FLDB: Fidelity Low Duration Bond ETF
今日FLDB汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.27和高点50.33进行交易。
关注Fidelity Low Duration Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FLDB股票今天的价格是多少？
Fidelity Low Duration Bond ETF股票今天的定价为50.30。它在50.27 - 50.33范围内交易，昨天的收盘价为50.31，交易量达到10。FLDB的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Low Duration Bond ETF股票是否支付股息？
Fidelity Low Duration Bond ETF目前的价值为50.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.53%和USD。实时查看图表以跟踪FLDB走势。
如何购买FLDB股票？
您可以以50.30的当前价格购买Fidelity Low Duration Bond ETF股票。订单通常设置在50.30或50.60附近，而10和-0.06%显示市场活动。立即关注FLDB的实时图表更新。
如何投资FLDB股票？
投资Fidelity Low Duration Bond ETF需要考虑年度范围50.15 - 50.93和当前价格50.30。许多人在以50.30或50.60下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看FLDB价格图表，了解每日变化。
Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Low Duration Bond ETF的最高价格是50.93。在50.15 - 50.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Duration Bond ETF的绩效。
Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Low Duration Bond ETF（FLDB）的最低价格为50.15。将其与当前的50.30和50.15 - 50.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLDB股票是什么时候拆分的？
Fidelity Low Duration Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.31和-0.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.31
- 开盘价
- 50.33
- 卖价
- 50.30
- 买价
- 50.60
- 最低价
- 50.27
- 最高价
- 50.33
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- -0.08%
- 年变化
- -0.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%