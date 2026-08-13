报价部分
货币 / FLDB
回到股票

FLDB: Fidelity Low Duration Bond ETF

50.30 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLDB汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.27和高点50.33进行交易。

关注Fidelity Low Duration Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FLDB股票今天的价格是多少？

Fidelity Low Duration Bond ETF股票今天的定价为50.30。它在50.27 - 50.33范围内交易，昨天的收盘价为50.31，交易量达到10。FLDB的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票是否支付股息？

Fidelity Low Duration Bond ETF目前的价值为50.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.53%和USD。实时查看图表以跟踪FLDB走势。

如何购买FLDB股票？

您可以以50.30的当前价格购买Fidelity Low Duration Bond ETF股票。订单通常设置在50.30或50.60附近，而10和-0.06%显示市场活动。立即关注FLDB的实时图表更新。

如何投资FLDB股票？

投资Fidelity Low Duration Bond ETF需要考虑年度范围50.15 - 50.93和当前价格50.30。许多人在以50.30或50.60下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看FLDB价格图表，了解每日变化。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Low Duration Bond ETF的最高价格是50.93。在50.15 - 50.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Duration Bond ETF的绩效。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Low Duration Bond ETF（FLDB）的最低价格为50.15。将其与当前的50.30和50.15 - 50.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLDB股票是什么时候拆分的？

Fidelity Low Duration Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.31和-0.53%中可见。

日范围
50.27 50.33
年范围
50.15 50.93
前一天收盘价
50.31
开盘价
50.33
卖价
50.30
买价
50.60
最低价
50.27
最高价
50.33
交易量
10
日变化
-0.02%
月变化
-0.16%
6个月变化
-0.08%
年变化
-0.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%