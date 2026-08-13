FLDB股票今天的价格是多少？ Fidelity Low Duration Bond ETF股票今天的定价为50.30。它在50.27 - 50.33范围内交易，昨天的收盘价为50.31，交易量达到10。FLDB的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票是否支付股息？ Fidelity Low Duration Bond ETF目前的价值为50.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.53%和USD。实时查看图表以跟踪FLDB走势。

如何购买FLDB股票？ 您可以以50.30的当前价格购买Fidelity Low Duration Bond ETF股票。订单通常设置在50.30或50.60附近，而10和-0.06%显示市场活动。立即关注FLDB的实时图表更新。

如何投资FLDB股票？ 投资Fidelity Low Duration Bond ETF需要考虑年度范围50.15 - 50.93和当前价格50.30。许多人在以50.30或50.60下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看FLDB价格图表，了解每日变化。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Low Duration Bond ETF的最高价格是50.93。在50.15 - 50.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Low Duration Bond ETF的绩效。

Fidelity Low Duration Bond ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Low Duration Bond ETF（FLDB）的最低价格为50.15。将其与当前的50.30和50.15 - 50.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。