Курс FLCG за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.20, а максимальная — 35.37.

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