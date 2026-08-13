FLCG股票今天的价格是多少？ Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF股票今天的定价为35.09。它在35.05 - 35.39范围内交易，昨天的收盘价为35.23，交易量达到51。FLCG的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？ Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF目前的价值为35.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.57%和USD。实时查看图表以跟踪FLCG走势。

如何购买FLCG股票？ 您可以以35.09的当前价格购买Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在35.09或35.39附近，而51和-0.76%显示市场活动。立即关注FLCG的实时图表更新。

如何投资FLCG股票？ 投资Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围28.69 - 35.84和当前价格35.09。许多人在以35.09或35.39下订单之前，会比较3.39%和。实时查看FLCG价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF的最高价格是35.84。在28.69 - 35.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF的绩效。

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？ Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF（FLCG）的最低价格为28.69。将其与当前的35.09和28.69 - 35.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。