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FLCB: Franklin U.S. Core Bond ETF
Курс FLCB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.02, а максимальная — 21.06.
Следите за динамикой Franklin U.S. Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLCB сегодня?
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) сегодня оценивается на уровне 21.03. Инструмент торгуется в пределах 21.02 - 21.06, вчерашнее закрытие составило 21.10, а торговый объем достиг 460. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Core Bond ETF?
Franklin U.S. Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения FLCB на графике в реальном времени.
Как купить акции FLCB?
Вы можете купить акции Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) по текущей цене 21.03. Ордера обычно размещаются около 21.03 или 21.33, тогда как 460 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLCB?
Инвестирование в Franklin U.S. Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.00 - 21.96 и текущей цены 21.03. Многие сравнивают 0.10% и -3.71% перед размещением ордеров на 21.03 или 21.33. Изучайте ежедневные изменения цены FLCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Core Bond ETF?
Самая высокая цена Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) за последний год составила 21.96. Акции заметно колебались в пределах 21.00 - 21.96, сравнение с 21.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Core Bond ETF?
Самая низкая цена Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) за год составила 21.00. Сравнение с текущими 21.03 и 21.00 - 21.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLCB?
В прошлом Franklin U.S. Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.10 и -1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.10
- Open
- 21.06
- Bid
- 21.03
- Ask
- 21.33
- Low
- 21.02
- High
- 21.06
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.71%
- Годовое изменение
- -1.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%