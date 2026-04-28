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FLCB: Franklin U.S. Core Bond ETF

21.03 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLCB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.02, а максимальная — 21.06.

Следите за динамикой Franklin U.S. Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLCB сегодня?

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) сегодня оценивается на уровне 21.03. Инструмент торгуется в пределах 21.02 - 21.06, вчерашнее закрытие составило 21.10, а торговый объем достиг 460. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Core Bond ETF?

Franklin U.S. Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения FLCB на графике в реальном времени.

Как купить акции FLCB?

Вы можете купить акции Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) по текущей цене 21.03. Ордера обычно размещаются около 21.03 или 21.33, тогда как 460 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLCB?

Инвестирование в Franklin U.S. Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.00 - 21.96 и текущей цены 21.03. Многие сравнивают 0.10% и -3.71% перед размещением ордеров на 21.03 или 21.33. Изучайте ежедневные изменения цены FLCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Core Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) за последний год составила 21.96. Акции заметно колебались в пределах 21.00 - 21.96, сравнение с 21.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Core Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) за год составила 21.00. Сравнение с текущими 21.03 и 21.00 - 21.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLCB?

В прошлом Franklin U.S. Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.10 и -1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.02 21.06
Годовой диапазон
21.00 21.96
Предыдущее закрытие
21.10
Open
21.06
Bid
21.03
Ask
21.33
Low
21.02
High
21.06
Объем
460
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-3.71%
Годовое изменение
-1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%