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FLCB: Franklin U.S. Core Bond ETF

21.05 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLCB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点21.04和高点21.06进行交易。

关注Franklin U.S. Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLCB新闻

常见问题解答

FLCB股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Core Bond ETF股票今天的定价为21.05。它在21.04 - 21.06范围内交易，昨天的收盘价为21.03，交易量达到256。FLCB的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Core Bond ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Core Bond ETF目前的价值为21.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪FLCB走势。

如何购买FLCB股票？

您可以以21.05的当前价格购买Franklin U.S. Core Bond ETF股票。订单通常设置在21.05或21.35附近，而256和-0.05%显示市场活动。立即关注FLCB的实时图表更新。

如何投资FLCB股票？

投资Franklin U.S. Core Bond ETF需要考虑年度范围21.00 - 21.96和当前价格21.05。许多人在以21.05或21.35下订单之前，会比较0.19%和。实时查看FLCB价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Core Bond ETF的最高价格是21.96。在21.00 - 21.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Core Bond ETF的绩效。

Franklin U.S. Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Core Bond ETF（FLCB）的最低价格为21.00。将其与当前的21.05和21.00 - 21.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLCB股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.03和-1.68%中可见。

日范围
21.04 21.06
年范围
21.00 21.96
前一天收盘价
21.03
开盘价
21.06
卖价
21.05
买价
21.35
最低价
21.04
最高价
21.06
交易量
256
日变化
0.10%
月变化
0.19%
6个月变化
-3.62%
年变化
-1.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%