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FLCA: Franklin FTSE Canada ETF

54.94 USD 0.27 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLCA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.58, а максимальная — 55.01.

Следите за динамикой Franklin FTSE Canada ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLCA сегодня?

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) сегодня оценивается на уровне 54.94. Инструмент торгуется в пределах 54.58 - 55.01, вчерашнее закрытие составило 54.67, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Canada ETF?

Franklin FTSE Canada ETF в настоящее время оценивается в 54.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.27% и USD. Отслеживайте движения FLCA на графике в реальном времени.

Как купить акции FLCA?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) по текущей цене 54.94. Ордера обычно размещаются около 54.94 или 55.24, тогда как 60 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLCA?

Инвестирование в Franklin FTSE Canada ETF предполагает учет годового диапазона 43.51 - 55.01 и текущей цены 54.94. Многие сравнивают 4.15% и 7.01% перед размещением ордеров на 54.94 или 55.24. Изучайте ежедневные изменения цены FLCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Canada ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) за последний год составила 55.01. Акции заметно колебались в пределах 43.51 - 55.01, сравнение с 54.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Canada ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Canada ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) за год составила 43.51. Сравнение с текущими 54.94 и 43.51 - 55.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLCA?

В прошлом Franklin FTSE Canada ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.67 и 26.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.58 55.01
Годовой диапазон
43.51 55.01
Предыдущее закрытие
54.67
Open
54.76
Bid
54.94
Ask
55.24
Low
54.58
High
55.01
Объем
60
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
4.15%
6-месячное изменение
7.01%
Годовое изменение
26.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%