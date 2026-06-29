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FLCA: Franklin FTSE Canada ETF
Курс FLCA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.58, а максимальная — 55.01.
Следите за динамикой Franklin FTSE Canada ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLCA сегодня?
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) сегодня оценивается на уровне 54.94. Инструмент торгуется в пределах 54.58 - 55.01, вчерашнее закрытие составило 54.67, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Canada ETF?
Franklin FTSE Canada ETF в настоящее время оценивается в 54.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.27% и USD. Отслеживайте движения FLCA на графике в реальном времени.
Как купить акции FLCA?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) по текущей цене 54.94. Ордера обычно размещаются около 54.94 или 55.24, тогда как 60 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLCA?
Инвестирование в Franklin FTSE Canada ETF предполагает учет годового диапазона 43.51 - 55.01 и текущей цены 54.94. Многие сравнивают 4.15% и 7.01% перед размещением ордеров на 54.94 или 55.24. Изучайте ежедневные изменения цены FLCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Canada ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) за последний год составила 55.01. Акции заметно колебались в пределах 43.51 - 55.01, сравнение с 54.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Canada ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Canada ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) за год составила 43.51. Сравнение с текущими 54.94 и 43.51 - 55.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLCA?
В прошлом Franklin FTSE Canada ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.67 и 26.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.67
- Open
- 54.76
- Bid
- 54.94
- Ask
- 55.24
- Low
- 54.58
- High
- 55.01
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 4.15%
- 6-месячное изменение
- 7.01%
- Годовое изменение
- 26.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%