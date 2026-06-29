FLCA: Franklin FTSE Canada ETF
今日FLCA汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点54.85和高点55.08进行交易。
关注Franklin FTSE Canada ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLCA股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Canada ETF股票今天的定价为54.88。它在54.85 - 55.08范围内交易，昨天的收盘价为54.94，交易量达到47。FLCA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Canada ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Canada ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.13%和USD。实时查看图表以跟踪FLCA走势。
如何购买FLCA股票？
您可以以54.88的当前价格购买Franklin FTSE Canada ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而47和-0.27%显示市场活动。立即关注FLCA的实时图表更新。
如何投资FLCA股票？
投资Franklin FTSE Canada ETF需要考虑年度范围43.51 - 55.08和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较4.04%和。实时查看FLCA价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Canada ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Canada ETF的最高价格是55.08。在43.51 - 55.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Canada ETF的绩效。
Franklin FTSE Canada ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Canada ETF（FLCA）的最低价格为43.51。将其与当前的54.88和43.51 - 55.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLCA股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Canada ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.94和26.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.94
- 开盘价
- 55.03
- 卖价
- 54.88
- 买价
- 55.18
- 最低价
- 54.85
- 最高价
- 55.08
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 4.04%
- 6个月变化
- 6.90%
- 年变化
- 26.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%