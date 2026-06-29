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FLCA: Franklin FTSE Canada ETF

54.88 USD 0.06 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLCA汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点54.85和高点55.08进行交易。

关注Franklin FTSE Canada ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLCA新闻

常见问题解答

FLCA股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Canada ETF股票今天的定价为54.88。它在54.85 - 55.08范围内交易，昨天的收盘价为54.94，交易量达到47。FLCA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Canada ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Canada ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.13%和USD。实时查看图表以跟踪FLCA走势。

如何购买FLCA股票？

您可以以54.88的当前价格购买Franklin FTSE Canada ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而47和-0.27%显示市场活动。立即关注FLCA的实时图表更新。

如何投资FLCA股票？

投资Franklin FTSE Canada ETF需要考虑年度范围43.51 - 55.08和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较4.04%和。实时查看FLCA价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Canada ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Canada ETF的最高价格是55.08。在43.51 - 55.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Canada ETF的绩效。

Franklin FTSE Canada ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Canada ETF（FLCA）的最低价格为43.51。将其与当前的54.88和43.51 - 55.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLCA股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Canada ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.94和26.13%中可见。

日范围
54.85 55.08
年范围
43.51 55.08
前一天收盘价
54.94
开盘价
55.03
卖价
54.88
买价
55.18
最低价
54.85
最高价
55.08
交易量
47
日变化
-0.11%
月变化
4.04%
6个月变化
6.90%
年变化
26.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%