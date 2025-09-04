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FLBL: Franklin Senior Loan ETF

23.01 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLBL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.98, а максимальная — 23.01.

Следите за динамикой Franklin Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLBL сегодня?

Franklin Senior Loan ETF (FLBL) сегодня оценивается на уровне 23.01. Инструмент торгуется в пределах 22.98 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.00, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Senior Loan ETF?

Franklin Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 23.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения FLBL на графике в реальном времени.

Как купить акции FLBL?

Вы можете купить акции Franklin Senior Loan ETF (FLBL) по текущей цене 23.01. Ордера обычно размещаются около 23.01 или 23.31, тогда как 124 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLBL?

Инвестирование в Franklin Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 23.18 и текущей цены 23.01. Многие сравнивают 0.39% и 1.72% перед размещением ордеров на 23.01 или 23.31. Изучайте ежедневные изменения цены FLBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Senior Loan ETF?

Самая высокая цена Franklin Senior Loan ETF (FLBL) за последний год составила 23.18. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 23.18, сравнение с 23.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Senior Loan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Senior Loan ETF?

Самая низкая цена Franklin Senior Loan ETF (FLBL) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.01 и 22.57 - 23.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLBL?

В прошлом Franklin Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.00 и -0.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.98 23.01
Годовой диапазон
22.57 23.18
Предыдущее закрытие
23.00
Open
22.99
Bid
23.01
Ask
23.31
Low
22.98
High
23.01
Объем
124
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
1.72%
Годовое изменение
-0.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%