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FLBL: Franklin Senior Loan ETF
Курс FLBL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.98, а максимальная — 23.01.
Следите за динамикой Franklin Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLBL сегодня?
Franklin Senior Loan ETF (FLBL) сегодня оценивается на уровне 23.01. Инструмент торгуется в пределах 22.98 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.00, а торговый объем достиг 124. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Senior Loan ETF?
Franklin Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 23.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения FLBL на графике в реальном времени.
Как купить акции FLBL?
Вы можете купить акции Franklin Senior Loan ETF (FLBL) по текущей цене 23.01. Ордера обычно размещаются около 23.01 или 23.31, тогда как 124 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLBL?
Инвестирование в Franklin Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 23.18 и текущей цены 23.01. Многие сравнивают 0.39% и 1.72% перед размещением ордеров на 23.01 или 23.31. Изучайте ежедневные изменения цены FLBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Senior Loan ETF?
Самая высокая цена Franklin Senior Loan ETF (FLBL) за последний год составила 23.18. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 23.18, сравнение с 23.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Senior Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Senior Loan ETF?
Самая низкая цена Franklin Senior Loan ETF (FLBL) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.01 и 22.57 - 23.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLBL?
В прошлом Franklin Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.00 и -0.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.00
- Open
- 22.99
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Low
- 22.98
- High
- 23.01
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 1.72%
- Годовое изменение
- -0.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%