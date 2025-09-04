FLBL股票今天的价格是多少？ Franklin Senior Loan ETF股票今天的定价为23.04。它在23.01 - 23.04范围内交易，昨天的收盘价为23.01，交易量达到258。FLBL的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Senior Loan ETF股票是否支付股息？ Franklin Senior Loan ETF目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪FLBL走势。

如何购买FLBL股票？ 您可以以23.04的当前价格购买Franklin Senior Loan ETF股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而258和0.13%显示市场活动。立即关注FLBL的实时图表更新。

如何投资FLBL股票？ 投资Franklin Senior Loan ETF需要考虑年度范围22.57 - 23.18和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较0.52%和。实时查看FLBL价格图表，了解每日变化。

Franklin Senior Loan ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin Senior Loan ETF的最高价格是23.18。在22.57 - 23.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Senior Loan ETF的绩效。

Franklin Senior Loan ETF股票的最低价格是多少？ Franklin Senior Loan ETF（FLBL）的最低价格为22.57。将其与当前的23.04和22.57 - 23.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。