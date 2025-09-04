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FLBL: Franklin Senior Loan ETF

23.04 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLBL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.01和高点23.04进行交易。

关注Franklin Senior Loan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLBL新闻

常见问题解答

FLBL股票今天的价格是多少？

Franklin Senior Loan ETF股票今天的定价为23.04。它在23.01 - 23.04范围内交易，昨天的收盘价为23.01，交易量达到258。FLBL的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Senior Loan ETF股票是否支付股息？

Franklin Senior Loan ETF目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪FLBL走势。

如何购买FLBL股票？

您可以以23.04的当前价格购买Franklin Senior Loan ETF股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而258和0.13%显示市场活动。立即关注FLBL的实时图表更新。

如何投资FLBL股票？

投资Franklin Senior Loan ETF需要考虑年度范围22.57 - 23.18和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较0.52%和。实时查看FLBL价格图表，了解每日变化。

Franklin Senior Loan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Senior Loan ETF的最高价格是23.18。在22.57 - 23.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Senior Loan ETF的绩效。

Franklin Senior Loan ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Senior Loan ETF（FLBL）的最低价格为22.57。将其与当前的23.04和22.57 - 23.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLBL股票是什么时候拆分的？

Franklin Senior Loan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.01和-0.39%中可见。

日范围
23.01 23.04
年范围
22.57 23.18
前一天收盘价
23.01
开盘价
23.01
卖价
23.04
买价
23.34
最低价
23.01
最高价
23.04
交易量
258
日变化
0.13%
月变化
0.52%
6个月变化
1.86%
年变化
-0.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%