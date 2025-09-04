FLBL: Franklin Senior Loan ETF
今日FLBL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.01和高点23.04进行交易。
关注Franklin Senior Loan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLBL股票今天的价格是多少？
Franklin Senior Loan ETF股票今天的定价为23.04。它在23.01 - 23.04范围内交易，昨天的收盘价为23.01，交易量达到258。FLBL的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Senior Loan ETF股票是否支付股息？
Franklin Senior Loan ETF目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪FLBL走势。
如何购买FLBL股票？
您可以以23.04的当前价格购买Franklin Senior Loan ETF股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而258和0.13%显示市场活动。立即关注FLBL的实时图表更新。
如何投资FLBL股票？
投资Franklin Senior Loan ETF需要考虑年度范围22.57 - 23.18和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较0.52%和。实时查看FLBL价格图表，了解每日变化。
Franklin Senior Loan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Senior Loan ETF的最高价格是23.18。在22.57 - 23.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Senior Loan ETF的绩效。
Franklin Senior Loan ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Senior Loan ETF（FLBL）的最低价格为22.57。将其与当前的23.04和22.57 - 23.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLBL股票是什么时候拆分的？
Franklin Senior Loan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.01和-0.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.01
- 开盘价
- 23.01
- 卖价
- 23.04
- 买价
- 23.34
- 最低价
- 23.01
- 最高价
- 23.04
- 交易量
- 258
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- 1.86%
- 年变化
- -0.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%