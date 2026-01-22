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FLAX: Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
Курс FLAX за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.58, а максимальная — 35.60.
Следите за динамикой Franklin FTSE Asia ex Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLAX сегодня?
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) сегодня оценивается на уровне 35.58. Инструмент торгуется в пределах 35.58 - 35.60, вчерашнее закрытие составило 35.52, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Asia ex Japan ETF?
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF в настоящее время оценивается в 35.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.44% и USD. Отслеживайте движения FLAX на графике в реальном времени.
Как купить акции FLAX?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) по текущей цене 35.58. Ордера обычно размещаются около 35.58 или 35.88, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLAX?
Инвестирование в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF предполагает учет годового диапазона 26.99 - 39.20 и текущей цены 35.58. Многие сравнивают 2.33% и 8.54% перед размещением ордеров на 35.58 или 35.88. Изучайте ежедневные изменения цены FLAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Asia ex Japan ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) за последний год составила 39.20. Акции заметно колебались в пределах 26.99 - 39.20, сравнение с 35.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Asia ex Japan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Asia ex Japan ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) за год составила 26.99. Сравнение с текущими 35.58 и 26.99 - 39.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLAX?
В прошлом Franklin FTSE Asia ex Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.52 и 31.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.52
- Open
- 35.58
- Bid
- 35.58
- Ask
- 35.88
- Low
- 35.58
- High
- 35.60
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 8.54%
- Годовое изменение
- 31.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%