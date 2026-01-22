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FLAX: Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

35.68 USD 0.10 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLAX汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点35.68和高点35.79进行交易。

关注Franklin FTSE Asia ex Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLAX新闻

常见问题解答

FLAX股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票今天的定价为35.68。它在35.68 - 35.79范围内交易，昨天的收盘价为35.58，交易量达到4。FLAX的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF目前的价值为35.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.81%和USD。实时查看图表以跟踪FLAX走势。

如何购买FLAX股票？

您可以以35.68的当前价格购买Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票。订单通常设置在35.68或35.98附近，而4和-0.31%显示市场活动。立即关注FLAX的实时图表更新。

如何投资FLAX股票？

投资Franklin FTSE Asia ex Japan ETF需要考虑年度范围26.99 - 39.20和当前价格35.68。许多人在以35.68或35.98下订单之前，会比较2.62%和。实时查看FLAX价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Asia ex Japan ETF的最高价格是39.20。在26.99 - 39.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Asia ex Japan ETF的绩效。

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF（FLAX）的最低价格为26.99。将其与当前的35.68和26.99 - 39.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLAX股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.58和31.81%中可见。

日范围
35.68 35.79
年范围
26.99 39.20
前一天收盘价
35.58
开盘价
35.79
卖价
35.68
买价
35.98
最低价
35.68
最高价
35.79
交易量
4
日变化
0.28%
月变化
2.62%
6个月变化
8.85%
年变化
31.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%