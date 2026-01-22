FLAX: Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
今日FLAX汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点35.68和高点35.79进行交易。
关注Franklin FTSE Asia ex Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLAX新闻
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Global Economic Outlook: July 2026 - Mid-Year Forecast Update
- Oil Prices Still Offer Relief For Asia, But No Policy Pivot
- What Do ETFs In Asia Mean For Investors In Today’s Markets?
- Global PMI Shows Factory Growth Spurt Amid Boost From Price And Supply Worries
- Why Are Global Investors Looking To Asia As An Investment Destination?
- Global Economic Outlook: May 2026
- Markets Rebound As Geopolitical Shocks Follow A Familiar Script
- Charting A Distinct Course To Asia’s Awakening Equity Markets
- Global Economic Outlook: April 2026
- Are There Still Opportunities In Europe And Asia Despite High Oil Prices?
- The First War Inflation Tests - Markets Weekly Outlook
- Oil Shock For Asia: Identifying The Key Pressure Points
- Middle East Conflict Clouds The Economic Outlook
- WTI Spikes by 28% Overnight to $116, Gasoline Futures +17%; U.S. Stock Futures Deep Red
- Asia’s Growth Hotspots Prompt Us To Upgrade GDP Forecasts
- U.S. And Israel Vs. Iran: A Sharpening Geopolitical Fault Line
- War In The Middle East - Implications For Markets And Macro
- From IEEPA To Section 122: What A Tariff Reset Means For Asia
- Performance Insights - Monthly Report: February 2026
- Global Equities In 2026: Same, Same… But Different
- AI‑Driven Trade Boosts Growth In Asia, While Singapore And Australia Near Policy Shifts
- APAC 2026 Insurance Outlook: Insurers Face Geopolitical, Catastrophe, AI Risks
- Age Of Agility: Key Themes Shaping APAC In 2026
常见问题解答
FLAX股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票今天的定价为35.68。它在35.68 - 35.79范围内交易，昨天的收盘价为35.58，交易量达到4。FLAX的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF目前的价值为35.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.81%和USD。实时查看图表以跟踪FLAX走势。
如何购买FLAX股票？
您可以以35.68的当前价格购买Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票。订单通常设置在35.68或35.98附近，而4和-0.31%显示市场活动。立即关注FLAX的实时图表更新。
如何投资FLAX股票？
投资Franklin FTSE Asia ex Japan ETF需要考虑年度范围26.99 - 39.20和当前价格35.68。许多人在以35.68或35.98下订单之前，会比较2.62%和。实时查看FLAX价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Asia ex Japan ETF的最高价格是39.20。在26.99 - 39.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Asia ex Japan ETF的绩效。
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF（FLAX）的最低价格为26.99。将其与当前的35.68和26.99 - 39.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLAX股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.58和31.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.58
- 开盘价
- 35.79
- 卖价
- 35.68
- 买价
- 35.98
- 最低价
- 35.68
- 最高价
- 35.79
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 8.85%
- 年变化
- 31.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%