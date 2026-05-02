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FLAU: Franklin FTSE Australia ETF
Курс FLAU за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.98, а максимальная — 36.11.
Следите за динамикой Franklin FTSE Australia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLAU сегодня?
Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) сегодня оценивается на уровне 36.08. Инструмент торгуется в пределах 35.98 - 36.11, вчерашнее закрытие составило 36.39, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Australia ETF?
Franklin FTSE Australia ETF в настоящее время оценивается в 36.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.78% и USD. Отслеживайте движения FLAU на графике в реальном времени.
Как купить акции FLAU?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) по текущей цене 36.08. Ордера обычно размещаются около 36.08 или 36.38, тогда как 5 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLAU?
Инвестирование в Franklin FTSE Australia ETF предполагает учет годового диапазона 30.00 - 39.87 и текущей цены 36.08. Многие сравнивают 3.65% и 1.98% перед размещением ордеров на 36.08 или 36.38. Изучайте ежедневные изменения цены FLAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Australia ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) за последний год составила 39.87. Акции заметно колебались в пределах 30.00 - 39.87, сравнение с 36.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Australia ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Australia ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) за год составила 30.00. Сравнение с текущими 36.08 и 30.00 - 39.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLAU?
В прошлом Franklin FTSE Australia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.39 и 13.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.39
- Open
- 35.98
- Bid
- 36.08
- Ask
- 36.38
- Low
- 35.98
- High
- 36.11
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 3.65%
- 6-месячное изменение
- 1.98%
- Годовое изменение
- 13.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%