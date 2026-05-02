КотировкиРазделы
Валюты / FLAU
Назад в Рынок акций США

FLAU: Franklin FTSE Australia ETF

36.08 USD 0.31 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLAU за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.98, а максимальная — 36.11.

Следите за динамикой Franklin FTSE Australia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLAU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLAU сегодня?

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) сегодня оценивается на уровне 36.08. Инструмент торгуется в пределах 35.98 - 36.11, вчерашнее закрытие составило 36.39, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Australia ETF?

Franklin FTSE Australia ETF в настоящее время оценивается в 36.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.78% и USD. Отслеживайте движения FLAU на графике в реальном времени.

Как купить акции FLAU?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) по текущей цене 36.08. Ордера обычно размещаются около 36.08 или 36.38, тогда как 5 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLAU?

Инвестирование в Franklin FTSE Australia ETF предполагает учет годового диапазона 30.00 - 39.87 и текущей цены 36.08. Многие сравнивают 3.65% и 1.98% перед размещением ордеров на 36.08 или 36.38. Изучайте ежедневные изменения цены FLAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Australia ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) за последний год составила 39.87. Акции заметно колебались в пределах 30.00 - 39.87, сравнение с 36.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Australia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Australia ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) за год составила 30.00. Сравнение с текущими 36.08 и 30.00 - 39.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLAU?

В прошлом Franklin FTSE Australia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.39 и 13.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.98 36.11
Годовой диапазон
30.00 39.87
Предыдущее закрытие
36.39
Open
35.98
Bid
36.08
Ask
36.38
Low
35.98
High
36.11
Объем
5
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
3.65%
6-месячное изменение
1.98%
Годовое изменение
13.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%