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FLAU: Franklin FTSE Australia ETF

35.87 USD 0.21 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLAU汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点35.87和高点36.09进行交易。

关注Franklin FTSE Australia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLAU新闻

常见问题解答

FLAU股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Australia ETF股票今天的定价为35.87。它在35.87 - 36.09范围内交易，昨天的收盘价为36.08，交易量达到6。FLAU的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Australia ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Australia ETF目前的价值为35.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLAU走势。

如何购买FLAU股票？

您可以以35.87的当前价格购买Franklin FTSE Australia ETF股票。订单通常设置在35.87或36.17附近，而6和-0.61%显示市场活动。立即关注FLAU的实时图表更新。

如何投资FLAU股票？

投资Franklin FTSE Australia ETF需要考虑年度范围30.00 - 39.87和当前价格35.87。许多人在以35.87或36.17下订单之前，会比较3.05%和。实时查看FLAU价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Australia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Australia ETF的最高价格是39.87。在30.00 - 39.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Australia ETF的绩效。

Franklin FTSE Australia ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Australia ETF（FLAU）的最低价格为30.00。将其与当前的35.87和30.00 - 39.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLAU股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Australia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.08和13.12%中可见。

日范围
35.87 36.09
年范围
30.00 39.87
前一天收盘价
36.08
开盘价
36.09
卖价
35.87
买价
36.17
最低价
35.87
最高价
36.09
交易量
6
日变化
-0.58%
月变化
3.05%
6个月变化
1.38%
年变化
13.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%