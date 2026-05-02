FLAU: Franklin FTSE Australia ETF
今日FLAU汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点35.87和高点36.09进行交易。
关注Franklin FTSE Australia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLAU股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Australia ETF股票今天的定价为35.87。它在35.87 - 36.09范围内交易，昨天的收盘价为36.08，交易量达到6。FLAU的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Australia ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Australia ETF目前的价值为35.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLAU走势。
如何购买FLAU股票？
您可以以35.87的当前价格购买Franklin FTSE Australia ETF股票。订单通常设置在35.87或36.17附近，而6和-0.61%显示市场活动。立即关注FLAU的实时图表更新。
如何投资FLAU股票？
投资Franklin FTSE Australia ETF需要考虑年度范围30.00 - 39.87和当前价格35.87。许多人在以35.87或36.17下订单之前，会比较3.05%和。实时查看FLAU价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Australia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Australia ETF的最高价格是39.87。在30.00 - 39.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Australia ETF的绩效。
Franklin FTSE Australia ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Australia ETF（FLAU）的最低价格为30.00。将其与当前的35.87和30.00 - 39.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLAU股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Australia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.08和13.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.08
- 开盘价
- 36.09
- 卖价
- 35.87
- 买价
- 36.17
- 最低价
- 35.87
- 最高价
- 36.09
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 3.05%
- 6个月变化
- 1.38%
- 年变化
- 13.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%