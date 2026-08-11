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FJET: Starfighters Space Inc

3.93 USD 0.07 (1.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FJET за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.18.

Следите за динамикой Starfighters Space Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FJET сегодня?

Starfighters Space Inc (FJET) сегодня оценивается на уровне 3.93. Инструмент торгуется в пределах 3.88 - 4.18, вчерашнее закрытие составило 4.00, а торговый объем достиг 506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Starfighters Space Inc?

Starfighters Space Inc в настоящее время оценивается в 3.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.70% и USD. Отслеживайте движения FJET на графике в реальном времени.

Как купить акции FJET?

Вы можете купить акции Starfighters Space Inc (FJET) по текущей цене 3.93. Ордера обычно размещаются около 3.93 или 4.23, тогда как 506 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FJET?

Инвестирование в Starfighters Space Inc предполагает учет годового диапазона 3.39 - 31.46 и текущей цены 3.93. Многие сравнивают 7.67% и -35.47% перед размещением ордеров на 3.93 или 4.23. Изучайте ежедневные изменения цены FJET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Starfighters Space Inc?

Самая высокая цена Starfighters Space Inc (FJET) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 3.39 - 31.46, сравнение с 4.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Starfighters Space Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Starfighters Space Inc?

Самая низкая цена Starfighters Space Inc (FJET) за год составила 3.39. Сравнение с текущими 3.93 и 3.39 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FJET?

В прошлом Starfighters Space Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.00 и -60.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.88 4.18
Годовой диапазон
3.39 31.46
Предыдущее закрытие
4.00
Open
4.04
Bid
3.93
Ask
4.23
Low
3.88
High
4.18
Объем
506
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
7.67%
6-месячное изменение
-35.47%
Годовое изменение
-60.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%