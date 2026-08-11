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FJET: Starfighters Space Inc
Курс FJET за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.18.
Следите за динамикой Starfighters Space Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FJET сегодня?
Starfighters Space Inc (FJET) сегодня оценивается на уровне 3.93. Инструмент торгуется в пределах 3.88 - 4.18, вчерашнее закрытие составило 4.00, а торговый объем достиг 506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Starfighters Space Inc?
Starfighters Space Inc в настоящее время оценивается в 3.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.70% и USD. Отслеживайте движения FJET на графике в реальном времени.
Как купить акции FJET?
Вы можете купить акции Starfighters Space Inc (FJET) по текущей цене 3.93. Ордера обычно размещаются около 3.93 или 4.23, тогда как 506 и -2.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FJET?
Инвестирование в Starfighters Space Inc предполагает учет годового диапазона 3.39 - 31.46 и текущей цены 3.93. Многие сравнивают 7.67% и -35.47% перед размещением ордеров на 3.93 или 4.23. Изучайте ежедневные изменения цены FJET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Starfighters Space Inc?
Самая высокая цена Starfighters Space Inc (FJET) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 3.39 - 31.46, сравнение с 4.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Starfighters Space Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Starfighters Space Inc?
Самая низкая цена Starfighters Space Inc (FJET) за год составила 3.39. Сравнение с текущими 3.93 и 3.39 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FJET?
В прошлом Starfighters Space Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.00 и -60.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.00
- Open
- 4.04
- Bid
- 3.93
- Ask
- 4.23
- Low
- 3.88
- High
- 4.18
- Объем
- 506
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 7.67%
- 6-месячное изменение
- -35.47%
- Годовое изменение
- -60.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%