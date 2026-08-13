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FJET: Starfighters Space Inc

4.10 USD 0.17 (4.33%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FJET汇率已更改4.33%。当日，交易品种以低点3.88和高点4.10进行交易。

关注Starfighters Space Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

FJET股票今天的价格是多少？

Starfighters Space Inc股票今天的定价为4.10。它在3.88 - 4.10范围内交易，昨天的收盘价为3.93，交易量达到571。FJET的实时价格图表显示了这些更新。

Starfighters Space Inc股票是否支付股息？

Starfighters Space Inc目前的价值为4.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.00%和USD。实时查看图表以跟踪FJET走势。

如何购买FJET股票？

您可以以4.10的当前价格购买Starfighters Space Inc股票。订单通常设置在4.10或4.40附近，而571和2.50%显示市场活动。立即关注FJET的实时图表更新。

如何投资FJET股票？

投资Starfighters Space Inc需要考虑年度范围3.39 - 31.46和当前价格4.10。许多人在以4.10或4.40下订单之前，会比较12.33%和。实时查看FJET价格图表，了解每日变化。

Starfighters Space Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Starfighters Space Inc的最高价格是31.46。在3.39 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Starfighters Space Inc的绩效。

Starfighters Space Inc股票的最低价格是多少？

Starfighters Space Inc（FJET）的最低价格为3.39。将其与当前的4.10和3.39 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FJET股票是什么时候拆分的？

Starfighters Space Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.93和-59.00%中可见。

日范围
3.88 4.10
年范围
3.39 31.46
前一天收盘价
3.93
开盘价
4.00
卖价
4.10
买价
4.40
最低价
3.88
最高价
4.10
交易量
571
日变化
4.33%
月变化
12.33%
6个月变化
-32.68%
年变化
-59.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%