FJET: Starfighters Space Inc
今日FJET汇率已更改4.33%。当日，交易品种以低点3.88和高点4.10进行交易。
关注Starfighters Space Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FJET股票今天的价格是多少？
Starfighters Space Inc股票今天的定价为4.10。它在3.88 - 4.10范围内交易，昨天的收盘价为3.93，交易量达到571。FJET的实时价格图表显示了这些更新。
Starfighters Space Inc股票是否支付股息？
Starfighters Space Inc目前的价值为4.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.00%和USD。实时查看图表以跟踪FJET走势。
如何购买FJET股票？
您可以以4.10的当前价格购买Starfighters Space Inc股票。订单通常设置在4.10或4.40附近，而571和2.50%显示市场活动。立即关注FJET的实时图表更新。
如何投资FJET股票？
投资Starfighters Space Inc需要考虑年度范围3.39 - 31.46和当前价格4.10。许多人在以4.10或4.40下订单之前，会比较12.33%和。实时查看FJET价格图表，了解每日变化。
Starfighters Space Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Starfighters Space Inc的最高价格是31.46。在3.39 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Starfighters Space Inc的绩效。
Starfighters Space Inc股票的最低价格是多少？
Starfighters Space Inc（FJET）的最低价格为3.39。将其与当前的4.10和3.39 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FJET股票是什么时候拆分的？
Starfighters Space Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.93和-59.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.93
- 开盘价
- 4.00
- 卖价
- 4.10
- 买价
- 4.40
- 最低价
- 3.88
- 最高价
- 4.10
- 交易量
- 571
- 日变化
- 4.33%
- 月变化
- 12.33%
- 6个月变化
- -32.68%
- 年变化
- -59.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%