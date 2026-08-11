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FJAN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
Курс FJAN за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.30, а максимальная — 56.43.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FJAN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) сегодня оценивается на уровне 56.33. Инструмент торгуется в пределах 56.30 - 56.43, вчерашнее закрытие составило 56.36, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 56.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.62% и USD. Отслеживайте движения FJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции FJAN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) по текущей цене 56.33. Ордера обычно размещаются около 56.33 или 56.63, тогда как 46 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FJAN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 48.63 - 56.43 и текущей цены 56.33. Многие сравнивают 1.29% и 8.96% перед размещением ордеров на 56.33 или 56.63. Изучайте ежедневные изменения цены FJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) за последний год составила 56.43. Акции заметно колебались в пределах 48.63 - 56.43, сравнение с 56.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) за год составила 48.63. Сравнение с текущими 56.33 и 48.63 - 56.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FJAN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.36 и 15.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.36
- Open
- 56.31
- Bid
- 56.33
- Ask
- 56.63
- Low
- 56.30
- High
- 56.43
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 8.96%
- Годовое изменение
- 15.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%