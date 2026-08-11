КотировкиРазделы
Валюты / FJAN
Назад в Рынок акций США

FJAN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

56.33 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FJAN за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.30, а максимальная — 56.43.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FJAN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) сегодня оценивается на уровне 56.33. Инструмент торгуется в пределах 56.30 - 56.43, вчерашнее закрытие составило 56.36, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 56.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.62% и USD. Отслеживайте движения FJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции FJAN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) по текущей цене 56.33. Ордера обычно размещаются около 56.33 или 56.63, тогда как 46 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FJAN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 48.63 - 56.43 и текущей цены 56.33. Многие сравнивают 1.29% и 8.96% перед размещением ордеров на 56.33 или 56.63. Изучайте ежедневные изменения цены FJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) за последний год составила 56.43. Акции заметно колебались в пределах 48.63 - 56.43, сравнение с 56.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) за год составила 48.63. Сравнение с текущими 56.33 и 48.63 - 56.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FJAN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.36 и 15.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.30 56.43
Годовой диапазон
48.63 56.43
Предыдущее закрытие
56.36
Open
56.31
Bid
56.33
Ask
56.63
Low
56.30
High
56.43
Объем
46
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
8.96%
Годовое изменение
15.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%