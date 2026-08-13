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FJAN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

56.26 USD 0.07 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FJAN汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点56.26和高点56.38进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FJAN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票今天的定价为56.26。它在56.26 - 56.38范围内交易，昨天的收盘价为56.33，交易量达到19。FJAN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January目前的价值为56.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.48%和USD。实时查看图表以跟踪FJAN走势。

如何购买FJAN股票？

您可以以56.26的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票。订单通常设置在56.26或56.56附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注FJAN的实时图表更新。

如何投资FJAN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January需要考虑年度范围48.63 - 56.43和当前价格56.26。许多人在以56.26或56.56下订单之前，会比较1.17%和。实时查看FJAN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January的最高价格是56.43。在48.63 - 56.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January（FJAN）的最低价格为48.63。将其与当前的56.26和48.63 - 56.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FJAN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.33和15.48%中可见。

日范围
56.26 56.38
年范围
48.63 56.43
前一天收盘价
56.33
开盘价
56.31
卖价
56.26
买价
56.56
最低价
56.26
最高价
56.38
交易量
19
日变化
-0.12%
月变化
1.17%
6个月变化
8.82%
年变化
15.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%