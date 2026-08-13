FJAN: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
今日FJAN汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点56.26和高点56.38进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FJAN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票今天的定价为56.26。它在56.26 - 56.38范围内交易，昨天的收盘价为56.33，交易量达到19。FJAN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January目前的价值为56.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.48%和USD。实时查看图表以跟踪FJAN走势。
如何购买FJAN股票？
您可以以56.26的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票。订单通常设置在56.26或56.56附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注FJAN的实时图表更新。
如何投资FJAN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January需要考虑年度范围48.63 - 56.43和当前价格56.26。许多人在以56.26或56.56下订单之前，会比较1.17%和。实时查看FJAN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January的最高价格是56.43。在48.63 - 56.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January（FJAN）的最低价格为48.63。将其与当前的56.26和48.63 - 56.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FJAN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.33和15.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.33
- 开盘价
- 56.31
- 卖价
- 56.26
- 买价
- 56.56
- 最低价
- 56.26
- 最高价
- 56.38
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- 8.82%
- 年变化
- 15.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%