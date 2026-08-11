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FIXT: Procure Disaster Recovery Strategy ETF
Курс FIXT за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.18, а максимальная — 37.21.
Следите за динамикой Procure Disaster Recovery Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIXT сегодня?
Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) сегодня оценивается на уровне 37.19. Инструмент торгуется в пределах 37.18 - 37.21, вчерашнее закрытие составило 37.27, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Procure Disaster Recovery Strategy ETF?
Procure Disaster Recovery Strategy ETF в настоящее время оценивается в 37.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.34% и USD. Отслеживайте движения FIXT на графике в реальном времени.
Как купить акции FIXT?
Вы можете купить акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) по текущей цене 37.19. Ордера обычно размещаются около 37.19 или 37.49, тогда как 18 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIXT?
Инвестирование в Procure Disaster Recovery Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 37.05 - 39.35 и текущей цены 37.19. Многие сравнивают 0.08% и -3.40% перед размещением ордеров на 37.19 или 37.49. Изучайте ежедневные изменения цены FIXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF?
Самая высокая цена Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) за последний год составила 39.35. Акции заметно колебались в пределах 37.05 - 39.35, сравнение с 37.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Procure Disaster Recovery Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF?
Самая низкая цена Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) за год составила 37.05. Сравнение с текущими 37.19 и 37.05 - 39.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIXT?
В прошлом Procure Disaster Recovery Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.27 и -2.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.27
- Open
- 37.20
- Bid
- 37.19
- Ask
- 37.49
- Low
- 37.18
- High
- 37.21
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.40%
- Годовое изменение
- -2.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%