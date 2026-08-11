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FIXT: Procure Disaster Recovery Strategy ETF

37.19 USD 0.08 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIXT за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.18, а максимальная — 37.21.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIXT сегодня?

Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) сегодня оценивается на уровне 37.19. Инструмент торгуется в пределах 37.18 - 37.21, вчерашнее закрытие составило 37.27, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIXT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Procure Disaster Recovery Strategy ETF?

Procure Disaster Recovery Strategy ETF в настоящее время оценивается в 37.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.34% и USD. Отслеживайте движения FIXT на графике в реальном времени.

Как купить акции FIXT?

Вы можете купить акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) по текущей цене 37.19. Ордера обычно размещаются около 37.19 или 37.49, тогда как 18 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIXT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIXT?

Инвестирование в Procure Disaster Recovery Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 37.05 - 39.35 и текущей цены 37.19. Многие сравнивают 0.08% и -3.40% перед размещением ордеров на 37.19 или 37.49. Изучайте ежедневные изменения цены FIXT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF?

Самая высокая цена Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) за последний год составила 39.35. Акции заметно колебались в пределах 37.05 - 39.35, сравнение с 37.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Procure Disaster Recovery Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Procure Disaster Recovery Strategy ETF?

Самая низкая цена Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) за год составила 37.05. Сравнение с текущими 37.19 и 37.05 - 39.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIXT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIXT?

В прошлом Procure Disaster Recovery Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.27 и -2.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.18 37.21
Годовой диапазон
37.05 39.35
Предыдущее закрытие
37.27
Open
37.20
Bid
37.19
Ask
37.49
Low
37.18
High
37.21
Объем
18
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.40%
Годовое изменение
-2.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%