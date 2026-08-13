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FIXT: Procure Disaster Recovery Strategy ETF

37.18 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIXT汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点37.16和高点37.21进行交易。

关注Procure Disaster Recovery Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FIXT股票今天的价格是多少？

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票今天的定价为37.18。它在37.16 - 37.21范围内交易，昨天的收盘价为37.19，交易量达到24。FIXT的实时价格图表显示了这些更新。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票是否支付股息？

Procure Disaster Recovery Strategy ETF目前的价值为37.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.36%和USD。实时查看图表以跟踪FIXT走势。

如何购买FIXT股票？

您可以以37.18的当前价格购买Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票。订单通常设置在37.18或37.48附近，而24和-0.03%显示市场活动。立即关注FIXT的实时图表更新。

如何投资FIXT股票？

投资Procure Disaster Recovery Strategy ETF需要考虑年度范围37.05 - 39.35和当前价格37.18。许多人在以37.18或37.48下订单之前，会比较0.05%和。实时查看FIXT价格图表，了解每日变化。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Procure Disaster Recovery Strategy ETF的最高价格是39.35。在37.05 - 39.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Procure Disaster Recovery Strategy ETF的绩效。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Procure Disaster Recovery Strategy ETF（FIXT）的最低价格为37.05。将其与当前的37.18和37.05 - 39.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIXT股票是什么时候拆分的？

Procure Disaster Recovery Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.19和-2.36%中可见。

日范围
37.16 37.21
年范围
37.05 39.35
前一天收盘价
37.19
开盘价
37.19
卖价
37.18
买价
37.48
最低价
37.16
最高价
37.21
交易量
24
日变化
-0.03%
月变化
0.05%
6个月变化
-3.43%
年变化
-2.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%