FIXT股票今天的价格是多少？ Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票今天的定价为37.18。它在37.16 - 37.21范围内交易，昨天的收盘价为37.19，交易量达到24。FIXT的实时价格图表显示了这些更新。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票是否支付股息？ Procure Disaster Recovery Strategy ETF目前的价值为37.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.36%和USD。实时查看图表以跟踪FIXT走势。

如何购买FIXT股票？ 您可以以37.18的当前价格购买Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票。订单通常设置在37.18或37.48附近，而24和-0.03%显示市场活动。立即关注FIXT的实时图表更新。

如何投资FIXT股票？ 投资Procure Disaster Recovery Strategy ETF需要考虑年度范围37.05 - 39.35和当前价格37.18。许多人在以37.18或37.48下订单之前，会比较0.05%和。实时查看FIXT价格图表，了解每日变化。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Procure Disaster Recovery Strategy ETF的最高价格是39.35。在37.05 - 39.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Procure Disaster Recovery Strategy ETF的绩效。

Procure Disaster Recovery Strategy ETF股票的最低价格是多少？ Procure Disaster Recovery Strategy ETF（FIXT）的最低价格为37.05。将其与当前的37.18和37.05 - 39.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。