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FIXD: First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF

42.93 USD 0.15 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIXD за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.83, а максимальная — 43.02.

Следите за динамикой First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIXD сегодня?

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) сегодня оценивается на уровне 42.93. Инструмент торгуется в пределах 42.83 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 43.08, а торговый объем достиг 439. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF?

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 42.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.02% и USD. Отслеживайте движения FIXD на графике в реальном времени.

Как купить акции FIXD?

Вы можете купить акции First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) по текущей цене 42.93. Ордера обычно размещаются около 42.93 или 43.23, тогда как 439 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIXD?

Инвестирование в First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.51 - 44.97 и текущей цены 42.93. Многие сравнивают 0.07% и -3.87% перед размещением ордеров на 42.93 или 43.23. Изучайте ежедневные изменения цены FIXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF?

Самая высокая цена First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) за последний год составила 44.97. Акции заметно колебались в пределах 42.51 - 44.97, сравнение с 43.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF?

Самая низкая цена First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) за год составила 42.51. Сравнение с текущими 42.93 и 42.51 - 44.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIXD?

В прошлом First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.08 и -4.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.83 43.02
Годовой диапазон
42.51 44.97
Предыдущее закрытие
43.08
Open
43.02
Bid
42.93
Ask
43.23
Low
42.83
High
43.02
Объем
439
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
-3.87%
Годовое изменение
-4.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%