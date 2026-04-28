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FIXD: First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF

42.94 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIXD汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点42.94和高点43.13进行交易。

关注First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIXD新闻

常见问题解答

FIXD股票今天的价格是多少？

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF股票今天的定价为42.94。它在42.94 - 43.13范围内交易，昨天的收盘价为42.93，交易量达到553。FIXD的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF股票是否支付股息？

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF目前的价值为42.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.00%和USD。实时查看图表以跟踪FIXD走势。

如何购买FIXD股票？

您可以以42.94的当前价格购买First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF股票。订单通常设置在42.94或43.24附近，而553和-0.23%显示市场活动。立即关注FIXD的实时图表更新。

如何投资FIXD股票？

投资First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF需要考虑年度范围42.51 - 44.97和当前价格42.94。许多人在以42.94或43.24下订单之前，会比较0.09%和。实时查看FIXD价格图表，了解每日变化。

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF的最高价格是44.97。在42.51 - 44.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF的绩效。

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF（FIXD）的最低价格为42.51。将其与当前的42.94和42.51 - 44.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIXD股票是什么时候拆分的？

First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.93和-4.00%中可见。

日范围
42.94 43.13
年范围
42.51 44.97
前一天收盘价
42.93
开盘价
43.04
卖价
42.94
买价
43.24
最低价
42.94
最高价
43.13
交易量
553
日变化
0.02%
月变化
0.09%
6个月变化
-3.85%
年变化
-4.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%