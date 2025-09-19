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FIVA: Fidelity International Value Factor ETF
Курс FIVA за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.81, а максимальная — 40.13.
Следите за динамикой Fidelity International Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIVA сегодня?
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) сегодня оценивается на уровне 39.82. Инструмент торгуется в пределах 39.81 - 40.13, вчерашнее закрытие составило 40.15, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIVA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity International Value Factor ETF?
Fidelity International Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 39.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.16% и USD. Отслеживайте движения FIVA на графике в реальном времени.
Как купить акции FIVA?
Вы можете купить акции Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) по текущей цене 39.82. Ордера обычно размещаются около 39.82 или 40.12, тогда как 212 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIVA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIVA?
Инвестирование в Fidelity International Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 30.32 - 40.22 и текущей цены 39.82. Многие сравнивают 1.25% и 6.96% перед размещением ордеров на 39.82 или 40.12. Изучайте ежедневные изменения цены FIVA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity International Value Factor ETF?
Самая высокая цена Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) за последний год составила 40.22. Акции заметно колебались в пределах 30.32 - 40.22, сравнение с 40.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity International Value Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity International Value Factor ETF?
Самая низкая цена Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) за год составила 30.32. Сравнение с текущими 39.82 и 30.32 - 40.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIVA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIVA?
В прошлом Fidelity International Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.15 и 31.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.15
- Open
- 40.11
- Bid
- 39.82
- Ask
- 40.12
- Low
- 39.81
- High
- 40.13
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 6.96%
- Годовое изменение
- 31.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%