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FIVA: Fidelity International Value Factor ETF

39.82 USD 0.33 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIVA за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.81, а максимальная — 40.13.

Следите за динамикой Fidelity International Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIVA сегодня?

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) сегодня оценивается на уровне 39.82. Инструмент торгуется в пределах 39.81 - 40.13, вчерашнее закрытие составило 40.15, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIVA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity International Value Factor ETF?

Fidelity International Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 39.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.16% и USD. Отслеживайте движения FIVA на графике в реальном времени.

Как купить акции FIVA?

Вы можете купить акции Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) по текущей цене 39.82. Ордера обычно размещаются около 39.82 или 40.12, тогда как 212 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIVA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIVA?

Инвестирование в Fidelity International Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 30.32 - 40.22 и текущей цены 39.82. Многие сравнивают 1.25% и 6.96% перед размещением ордеров на 39.82 или 40.12. Изучайте ежедневные изменения цены FIVA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity International Value Factor ETF?

Самая высокая цена Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) за последний год составила 40.22. Акции заметно колебались в пределах 30.32 - 40.22, сравнение с 40.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity International Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity International Value Factor ETF?

Самая низкая цена Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) за год составила 30.32. Сравнение с текущими 39.82 и 30.32 - 40.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIVA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIVA?

В прошлом Fidelity International Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.15 и 31.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.81 40.13
Годовой диапазон
30.32 40.22
Предыдущее закрытие
40.15
Open
40.11
Bid
39.82
Ask
40.12
Low
39.81
High
40.13
Объем
212
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
1.25%
6-месячное изменение
6.96%
Годовое изменение
31.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%