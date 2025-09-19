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FIVA: Fidelity International Value Factor ETF

39.88 USD 0.06 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIVA汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点39.78和高点40.07进行交易。

关注Fidelity International Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIVA新闻

常见问题解答

FIVA股票今天的价格是多少？

Fidelity International Value Factor ETF股票今天的定价为39.88。它在39.78 - 40.07范围内交易，昨天的收盘价为39.82，交易量达到209。FIVA的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity International Value Factor ETF股票是否支付股息？

Fidelity International Value Factor ETF目前的价值为39.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.36%和USD。实时查看图表以跟踪FIVA走势。

如何购买FIVA股票？

您可以以39.88的当前价格购买Fidelity International Value Factor ETF股票。订单通常设置在39.88或40.18附近，而209和-0.20%显示市场活动。立即关注FIVA的实时图表更新。

如何投资FIVA股票？

投资Fidelity International Value Factor ETF需要考虑年度范围30.32 - 40.22和当前价格39.88。许多人在以39.88或40.18下订单之前，会比较1.40%和。实时查看FIVA价格图表，了解每日变化。

Fidelity International Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity International Value Factor ETF的最高价格是40.22。在30.32 - 40.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity International Value Factor ETF的绩效。

Fidelity International Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity International Value Factor ETF（FIVA）的最低价格为30.32。将其与当前的39.88和30.32 - 40.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIVA股票是什么时候拆分的？

Fidelity International Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.82和31.36%中可见。

日范围
39.78 40.07
年范围
30.32 40.22
前一天收盘价
39.82
开盘价
39.96
卖价
39.88
买价
40.18
最低价
39.78
最高价
40.07
交易量
209
日变化
0.15%
月变化
1.40%
6个月变化
7.12%
年变化
31.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%