FIVA: Fidelity International Value Factor ETF
今日FIVA汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点39.78和高点40.07进行交易。
关注Fidelity International Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FIVA股票今天的价格是多少？
Fidelity International Value Factor ETF股票今天的定价为39.88。它在39.78 - 40.07范围内交易，昨天的收盘价为39.82，交易量达到209。FIVA的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity International Value Factor ETF股票是否支付股息？
Fidelity International Value Factor ETF目前的价值为39.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.36%和USD。实时查看图表以跟踪FIVA走势。
如何购买FIVA股票？
您可以以39.88的当前价格购买Fidelity International Value Factor ETF股票。订单通常设置在39.88或40.18附近，而209和-0.20%显示市场活动。立即关注FIVA的实时图表更新。
如何投资FIVA股票？
投资Fidelity International Value Factor ETF需要考虑年度范围30.32 - 40.22和当前价格39.88。许多人在以39.88或40.18下订单之前，会比较1.40%和。实时查看FIVA价格图表，了解每日变化。
Fidelity International Value Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity International Value Factor ETF的最高价格是40.22。在30.32 - 40.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity International Value Factor ETF的绩效。
Fidelity International Value Factor ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity International Value Factor ETF（FIVA）的最低价格为30.32。将其与当前的39.88和30.32 - 40.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIVA股票是什么时候拆分的？
Fidelity International Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.82和31.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.82
- 开盘价
- 39.96
- 卖价
- 39.88
- 买价
- 40.18
- 最低价
- 39.78
- 最高价
- 40.07
- 交易量
- 209
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 1.40%
- 6个月变化
- 7.12%
- 年变化
- 31.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%