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FISV: Fiserv, Inc.
Курс FISV за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.20, а максимальная — 53.02.
Следите за динамикой Fiserv, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FISV сегодня?
Fiserv, Inc. (FISV) сегодня оценивается на уровне 52.22. Инструмент торгуется в пределах 51.20 - 53.02, вчерашнее закрытие составило 52.41, а торговый объем достиг 14954. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FISV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fiserv, Inc.?
Fiserv, Inc. в настоящее время оценивается в 52.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.89% и USD. Отслеживайте движения FISV на графике в реальном времени.
Как купить акции FISV?
Вы можете купить акции Fiserv, Inc. (FISV) по текущей цене 52.22. Ордера обычно размещаются около 52.22 или 52.52, тогда как 14954 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FISV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FISV?
Инвестирование в Fiserv, Inc. предполагает учет годового диапазона 47.04 - 70.40 и текущей цены 52.22. Многие сравнивают -4.81% и -14.41% перед размещением ордеров на 52.22 или 52.52. Изучайте ежедневные изменения цены FISV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fiserv, Inc.?
Самая высокая цена Fiserv, Inc. (FISV) за последний год составила 70.40. Акции заметно колебались в пределах 47.04 - 70.40, сравнение с 52.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fiserv, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fiserv, Inc.?
Самая низкая цена Fiserv, Inc. (FISV) за год составила 47.04. Сравнение с текущими 52.22 и 47.04 - 70.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FISV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FISV?
В прошлом Fiserv, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.41 и -17.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.41
- Open
- 52.29
- Bid
- 52.22
- Ask
- 52.52
- Low
- 51.20
- High
- 53.02
- Объем
- 14.954 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -4.81%
- 6-месячное изменение
- -14.41%
- Годовое изменение
- -17.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%