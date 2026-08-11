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FISV: Fiserv, Inc.

52.22 USD 0.19 (0.36%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FISV за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.20, а максимальная — 53.02.

Следите за динамикой Fiserv, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FISV сегодня?

Fiserv, Inc. (FISV) сегодня оценивается на уровне 52.22. Инструмент торгуется в пределах 51.20 - 53.02, вчерашнее закрытие составило 52.41, а торговый объем достиг 14954. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FISV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fiserv, Inc.?

Fiserv, Inc. в настоящее время оценивается в 52.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.89% и USD. Отслеживайте движения FISV на графике в реальном времени.

Как купить акции FISV?

Вы можете купить акции Fiserv, Inc. (FISV) по текущей цене 52.22. Ордера обычно размещаются около 52.22 или 52.52, тогда как 14954 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FISV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FISV?

Инвестирование в Fiserv, Inc. предполагает учет годового диапазона 47.04 - 70.40 и текущей цены 52.22. Многие сравнивают -4.81% и -14.41% перед размещением ордеров на 52.22 или 52.52. Изучайте ежедневные изменения цены FISV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fiserv, Inc.?

Самая высокая цена Fiserv, Inc. (FISV) за последний год составила 70.40. Акции заметно колебались в пределах 47.04 - 70.40, сравнение с 52.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fiserv, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fiserv, Inc.?

Самая низкая цена Fiserv, Inc. (FISV) за год составила 47.04. Сравнение с текущими 52.22 и 47.04 - 70.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FISV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FISV?

В прошлом Fiserv, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.41 и -17.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.20 53.02
Годовой диапазон
47.04 70.40
Предыдущее закрытие
52.41
Open
52.29
Bid
52.22
Ask
52.52
Low
51.20
High
53.02
Объем
14.954 K
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
-4.81%
6-месячное изменение
-14.41%
Годовое изменение
-17.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%