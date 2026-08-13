FISV: 费哲金融服务
今日FISV汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点51.55和高点53.02进行交易。
关注费哲金融服务动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FISV股票今天的价格是多少？
费哲金融服务股票今天的定价为52.72。它在51.55 - 53.02范围内交易，昨天的收盘价为52.22，交易量达到8978。FISV的实时价格图表显示了这些更新。
费哲金融服务股票是否支付股息？
费哲金融服务目前的价值为52.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.11%和USD。实时查看图表以跟踪FISV走势。
如何购买FISV股票？
您可以以52.72的当前价格购买费哲金融服务股票。订单通常设置在52.72或53.02附近，而8978和1.17%显示市场活动。立即关注FISV的实时图表更新。
如何投资FISV股票？
投资费哲金融服务需要考虑年度范围47.04 - 70.40和当前价格52.72。许多人在以52.72或53.02下订单之前，会比较-3.90%和。实时查看FISV价格图表，了解每日变化。
费哲金融服务股票的最高价格是多少？
在过去一年中，费哲金融服务的最高价格是70.40。在47.04 - 70.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪费哲金融服务的绩效。
费哲金融服务股票的最低价格是多少？
费哲金融服务（FISV）的最低价格为47.04。将其与当前的52.72和47.04 - 70.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FISV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FISV股票是什么时候拆分的？
费哲金融服务历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.22和-17.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.22
- 开盘价
- 52.11
- 卖价
- 52.72
- 买价
- 53.02
- 最低价
- 51.55
- 最高价
- 53.02
- 交易量
- 8.978 K
- 日变化
- 0.96%
- 月变化
- -3.90%
- 6个月变化
- -13.59%
- 年变化
- -17.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%