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FISR: SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

25.20 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FISR за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.27.

Следите за динамикой SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FISR сегодня?

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FISR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.60% и USD. Отслеживайте движения FISR на графике в реальном времени.

Как купить акции FISR?

Вы можете купить акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 142 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FISR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FISR?

Инвестирование в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 25.15 - 26.32 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.12% и -3.37% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены FISR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?

Самая высокая цена SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) за последний год составила 26.32. Акции заметно колебались в пределах 25.15 - 26.32, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?

Самая низкая цена SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) за год составила 25.15. Сравнение с текущими 25.20 и 25.15 - 26.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FISR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FISR?

В прошлом SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и -3.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.18 25.27
Годовой диапазон
25.15 26.32
Предыдущее закрытие
25.28
Open
25.22
Bid
25.20
Ask
25.50
Low
25.18
High
25.27
Объем
142
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-3.37%
Годовое изменение
-3.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%