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FISR: SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
Курс FISR за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FISR сегодня?
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FISR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.60% и USD. Отслеживайте движения FISR на графике в реальном времени.
Как купить акции FISR?
Вы можете купить акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 142 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FISR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FISR?
Инвестирование в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 25.15 - 26.32 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.12% и -3.37% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены FISR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?
Самая высокая цена SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) за последний год составила 26.32. Акции заметно колебались в пределах 25.15 - 26.32, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF?
Самая низкая цена SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) за год составила 25.15. Сравнение с текущими 25.20 и 25.15 - 26.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FISR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FISR?
В прошлом SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и -3.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.28
- Open
- 25.22
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Low
- 25.18
- High
- 25.27
- Объем
- 142
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -3.37%
- Годовое изменение
- -3.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%