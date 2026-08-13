FISR: SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
今日FISR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.25进行交易。
关注SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FISR股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票今天的定价为25.20。它在25.20 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为25.20，交易量达到205。FISR的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪FISR走势。
如何购买FISR股票？
您可以以25.20的当前价格购买SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而205和-0.16%显示市场活动。立即关注FISR的实时图表更新。
如何投资FISR股票？
投资SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF需要考虑年度范围25.15 - 26.32和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FISR价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的最高价格是26.32。在25.15 - 26.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的绩效。
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF（FISR）的最低价格为25.15。将其与当前的25.20和25.15 - 26.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FISR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FISR股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.20和-3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.20
- 开盘价
- 25.24
- 卖价
- 25.20
- 买价
- 25.50
- 最低价
- 25.20
- 最高价
- 25.25
- 交易量
- 205
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -3.37%
- 年变化
- -3.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%