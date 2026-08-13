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FISR: SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

25.20 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FISR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.25进行交易。

关注SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FISR股票今天的价格是多少？

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票今天的定价为25.20。它在25.20 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为25.20，交易量达到205。FISR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票是否支付股息？

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪FISR走势。

如何购买FISR股票？

您可以以25.20的当前价格购买SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而205和-0.16%显示市场活动。立即关注FISR的实时图表更新。

如何投资FISR股票？

投资SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF需要考虑年度范围25.15 - 26.32和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FISR价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的最高价格是26.32。在25.15 - 26.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的绩效。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF（FISR）的最低价格为25.15。将其与当前的25.20和25.15 - 26.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FISR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FISR股票是什么时候拆分的？

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.20和-3.60%中可见。

日范围
25.20 25.25
年范围
25.15 26.32
前一天收盘价
25.20
开盘价
25.24
卖价
25.20
买价
25.50
最低价
25.20
最高价
25.25
交易量
205
日变化
0.00%
月变化
0.12%
6个月变化
-3.37%
年变化
-3.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%