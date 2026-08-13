FISR股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票今天的定价为25.20。它在25.20 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为25.20，交易量达到205。FISR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪FISR走势。

如何购买FISR股票？ 您可以以25.20的当前价格购买SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而205和-0.16%显示市场活动。立即关注FISR的实时图表更新。

如何投资FISR股票？ 投资SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF需要考虑年度范围25.15 - 26.32和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FISR价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的最高价格是26.32。在25.15 - 26.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF的绩效。

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF（FISR）的最低价格为25.15。将其与当前的25.20和25.15 - 26.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FISR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。