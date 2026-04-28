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FIGB: Fidelity Investment Grade Bond ETF

42.19 USD 0.17 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIGB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.19, а максимальная — 42.35.

Следите за динамикой Fidelity Investment Grade Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIGB сегодня?

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) сегодня оценивается на уровне 42.19. Инструмент торгуется в пределах 42.19 - 42.35, вчерашнее закрытие составило 42.36, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Investment Grade Bond ETF?

Fidelity Investment Grade Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения FIGB на графике в реальном времени.

Как купить акции FIGB?

Вы можете купить акции Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) по текущей цене 42.19. Ордера обычно размещаются около 42.19 или 42.49, тогда как 145 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIGB?

Инвестирование в Fidelity Investment Grade Bond ETF предполагает учет годового диапазона 42.04 - 44.19 и текущей цены 42.19. Многие сравнивают 0.21% и -3.76% перед размещением ордеров на 42.19 или 42.49. Изучайте ежедневные изменения цены FIGB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Investment Grade Bond ETF?

Самая высокая цена Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 42.04 - 44.19, сравнение с 42.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Investment Grade Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Investment Grade Bond ETF?

Самая низкая цена Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) за год составила 42.04. Сравнение с текущими 42.19 и 42.04 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIGB?

В прошлом Fidelity Investment Grade Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.36 и -1.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.19 42.35
Годовой диапазон
42.04 44.19
Предыдущее закрытие
42.36
Open
42.24
Bid
42.19
Ask
42.49
Low
42.19
High
42.35
Объем
145
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
-3.76%
Годовое изменение
-1.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%