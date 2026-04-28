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FIGB: Fidelity Investment Grade Bond ETF
Курс FIGB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.19, а максимальная — 42.35.
Следите за динамикой Fidelity Investment Grade Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIGB сегодня?
Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) сегодня оценивается на уровне 42.19. Инструмент торгуется в пределах 42.19 - 42.35, вчерашнее закрытие составило 42.36, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Investment Grade Bond ETF?
Fidelity Investment Grade Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения FIGB на графике в реальном времени.
Как купить акции FIGB?
Вы можете купить акции Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) по текущей цене 42.19. Ордера обычно размещаются около 42.19 или 42.49, тогда как 145 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIGB?
Инвестирование в Fidelity Investment Grade Bond ETF предполагает учет годового диапазона 42.04 - 44.19 и текущей цены 42.19. Многие сравнивают 0.21% и -3.76% перед размещением ордеров на 42.19 или 42.49. Изучайте ежедневные изменения цены FIGB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Investment Grade Bond ETF?
Самая высокая цена Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 42.04 - 44.19, сравнение с 42.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Investment Grade Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Investment Grade Bond ETF?
Самая низкая цена Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) за год составила 42.04. Сравнение с текущими 42.19 и 42.04 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIGB?
В прошлом Fidelity Investment Grade Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.36 и -1.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.36
- Open
- 42.24
- Bid
- 42.19
- Ask
- 42.49
- Low
- 42.19
- High
- 42.35
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- -3.76%
- Годовое изменение
- -1.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%