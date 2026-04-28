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FIGB: Fidelity Investment Grade Bond ETF

42.23 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIGB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点42.21和高点42.32进行交易。

关注Fidelity Investment Grade Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIGB新闻

常见问题解答

FIGB股票今天的价格是多少？

Fidelity Investment Grade Bond ETF股票今天的定价为42.23。它在42.21 - 42.32范围内交易，昨天的收盘价为42.19，交易量达到67。FIGB的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Investment Grade Bond ETF股票是否支付股息？

Fidelity Investment Grade Bond ETF目前的价值为42.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.77%和USD。实时查看图表以跟踪FIGB走势。

如何购买FIGB股票？

您可以以42.23的当前价格购买Fidelity Investment Grade Bond ETF股票。订单通常设置在42.23或42.53附近，而67和0.05%显示市场活动。立即关注FIGB的实时图表更新。

如何投资FIGB股票？

投资Fidelity Investment Grade Bond ETF需要考虑年度范围42.04 - 44.19和当前价格42.23。许多人在以42.23或42.53下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FIGB价格图表，了解每日变化。

Fidelity Investment Grade Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Investment Grade Bond ETF的最高价格是44.19。在42.04 - 44.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Investment Grade Bond ETF的绩效。

Fidelity Investment Grade Bond ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Investment Grade Bond ETF（FIGB）的最低价格为42.04。将其与当前的42.23和42.04 - 44.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIGB股票是什么时候拆分的？

Fidelity Investment Grade Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.19和-1.77%中可见。

日范围
42.21 42.32
年范围
42.04 44.19
前一天收盘价
42.19
开盘价
42.21
卖价
42.23
买价
42.53
最低价
42.21
最高价
42.32
交易量
67
日变化
0.09%
月变化
0.31%
6个月变化
-3.67%
年变化
-1.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%