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FIDI: Fidelity International High Dividend ETF
Курс FIDI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.14, а максимальная — 29.26.
Следите за динамикой Fidelity International High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIDI сегодня?
Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) сегодня оценивается на уровне 29.25. Инструмент торгуется в пределах 29.14 - 29.26, вчерашнее закрытие составило 29.33, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity International High Dividend ETF?
Fidelity International High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.88% и USD. Отслеживайте движения FIDI на графике в реальном времени.
Как купить акции FIDI?
Вы можете купить акции Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) по текущей цене 29.25. Ордера обычно размещаются около 29.25 или 29.55, тогда как 127 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIDI?
Инвестирование в Fidelity International High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.92 - 29.53 и текущей цены 29.25. Многие сравнивают 0.14% и 3.17% перед размещением ордеров на 29.25 или 29.55. Изучайте ежедневные изменения цены FIDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity International High Dividend ETF?
Самая высокая цена Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) за последний год составила 29.53. Акции заметно колебались в пределах 23.92 - 29.53, сравнение с 29.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity International High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity International High Dividend ETF?
Самая низкая цена Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) за год составила 23.92. Сравнение с текущими 29.25 и 23.92 - 29.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIDI?
В прошлом Fidelity International High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.33 и 21.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.33
- Open
- 29.14
- Bid
- 29.25
- Ask
- 29.55
- Low
- 29.14
- High
- 29.26
- Объем
- 127
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 3.17%
- Годовое изменение
- 21.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%