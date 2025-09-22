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FIDI: Fidelity International High Dividend ETF

29.25 USD 0.08 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIDI за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.14, а максимальная — 29.26.

Следите за динамикой Fidelity International High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIDI сегодня?

Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) сегодня оценивается на уровне 29.25. Инструмент торгуется в пределах 29.14 - 29.26, вчерашнее закрытие составило 29.33, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity International High Dividend ETF?

Fidelity International High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.88% и USD. Отслеживайте движения FIDI на графике в реальном времени.

Как купить акции FIDI?

Вы можете купить акции Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) по текущей цене 29.25. Ордера обычно размещаются около 29.25 или 29.55, тогда как 127 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIDI?

Инвестирование в Fidelity International High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.92 - 29.53 и текущей цены 29.25. Многие сравнивают 0.14% и 3.17% перед размещением ордеров на 29.25 или 29.55. Изучайте ежедневные изменения цены FIDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity International High Dividend ETF?

Самая высокая цена Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) за последний год составила 29.53. Акции заметно колебались в пределах 23.92 - 29.53, сравнение с 29.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity International High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity International High Dividend ETF?

Самая низкая цена Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) за год составила 23.92. Сравнение с текущими 29.25 и 23.92 - 29.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIDI?

В прошлом Fidelity International High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.33 и 21.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.14 29.26
Годовой диапазон
23.92 29.53
Предыдущее закрытие
29.33
Open
29.14
Bid
29.25
Ask
29.55
Low
29.14
High
29.26
Объем
127
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
3.17%
Годовое изменение
21.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%