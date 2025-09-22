FIDI: Fidelity International High Dividend ETF
今日FIDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.15和高点29.33进行交易。
关注Fidelity International High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FIDI股票今天的价格是多少？
Fidelity International High Dividend ETF股票今天的定价为29.25。它在29.15 - 29.33范围内交易，昨天的收盘价为29.25，交易量达到72。FIDI的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity International High Dividend ETF股票是否支付股息？
Fidelity International High Dividend ETF目前的价值为29.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.88%和USD。实时查看图表以跟踪FIDI走势。
如何购买FIDI股票？
您可以以29.25的当前价格购买Fidelity International High Dividend ETF股票。订单通常设置在29.25或29.55附近，而72和0.34%显示市场活动。立即关注FIDI的实时图表更新。
如何投资FIDI股票？
投资Fidelity International High Dividend ETF需要考虑年度范围23.92 - 29.53和当前价格29.25。许多人在以29.25或29.55下订单之前，会比较0.14%和。实时查看FIDI价格图表，了解每日变化。
Fidelity International High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity International High Dividend ETF的最高价格是29.53。在23.92 - 29.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity International High Dividend ETF的绩效。
Fidelity International High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity International High Dividend ETF（FIDI）的最低价格为23.92。将其与当前的29.25和23.92 - 29.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIDI股票是什么时候拆分的？
Fidelity International High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.25和21.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.25
- 开盘价
- 29.15
- 卖价
- 29.25
- 买价
- 29.55
- 最低价
- 29.15
- 最高价
- 29.33
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 3.17%
- 年变化
- 21.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%