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FIDI: Fidelity International High Dividend ETF

29.25 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.15和高点29.33进行交易。

关注Fidelity International High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIDI新闻

常见问题解答

FIDI股票今天的价格是多少？

Fidelity International High Dividend ETF股票今天的定价为29.25。它在29.15 - 29.33范围内交易，昨天的收盘价为29.25，交易量达到72。FIDI的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity International High Dividend ETF股票是否支付股息？

Fidelity International High Dividend ETF目前的价值为29.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.88%和USD。实时查看图表以跟踪FIDI走势。

如何购买FIDI股票？

您可以以29.25的当前价格购买Fidelity International High Dividend ETF股票。订单通常设置在29.25或29.55附近，而72和0.34%显示市场活动。立即关注FIDI的实时图表更新。

如何投资FIDI股票？

投资Fidelity International High Dividend ETF需要考虑年度范围23.92 - 29.53和当前价格29.25。许多人在以29.25或29.55下订单之前，会比较0.14%和。实时查看FIDI价格图表，了解每日变化。

Fidelity International High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity International High Dividend ETF的最高价格是29.53。在23.92 - 29.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity International High Dividend ETF的绩效。

Fidelity International High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity International High Dividend ETF（FIDI）的最低价格为23.92。将其与当前的29.25和23.92 - 29.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIDI股票是什么时候拆分的？

Fidelity International High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.25和21.88%中可见。

日范围
29.15 29.33
年范围
23.92 29.53
前一天收盘价
29.25
开盘价
29.15
卖价
29.25
买价
29.55
最低价
29.15
最高价
29.33
交易量
72
日变化
0.00%
月变化
0.14%
6个月变化
3.17%
年变化
21.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%