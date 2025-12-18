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FID: First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

22.84 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FID за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 22.88.

Следите за динамикой First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FID сегодня?

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) сегодня оценивается на уровне 22.84. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 22.88, вчерашнее закрытие составило 22.90, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FID в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 22.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.71% и USD. Отслеживайте движения FID на графике в реальном времени.

Как купить акции FID?

Вы можете купить акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) по текущей цене 22.84. Ордера обычно размещаются около 22.84 или 23.14, тогда как 29 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FID на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FID?

Инвестирование в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 19.15 - 22.90 и текущей цены 22.84. Многие сравнивают 0.93% и 3.49% перед размещением ордеров на 22.84 или 23.14. Изучайте ежедневные изменения цены FID на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?

Самая высокая цена First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) за последний год составила 22.90. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 22.90, сравнение с 22.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?

Самая низкая цена First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 22.84 и 19.15 - 22.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FID во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FID?

В прошлом First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.90 и 16.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.71 22.88
Годовой диапазон
19.15 22.90
Предыдущее закрытие
22.90
Open
22.82
Bid
22.84
Ask
23.14
Low
22.71
High
22.88
Объем
29
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
3.49%
Годовое изменение
16.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%