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FID: First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Курс FID за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 22.88.
Следите за динамикой First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FID сегодня?
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) сегодня оценивается на уровне 22.84. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 22.88, вчерашнее закрытие составило 22.90, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 22.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.71% и USD. Отслеживайте движения FID на графике в реальном времени.
Как купить акции FID?
Вы можете купить акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) по текущей цене 22.84. Ордера обычно размещаются около 22.84 или 23.14, тогда как 29 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FID?
Инвестирование в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 19.15 - 22.90 и текущей цены 22.84. Многие сравнивают 0.93% и 3.49% перед размещением ордеров на 22.84 или 23.14. Изучайте ежедневные изменения цены FID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Самая высокая цена First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) за последний год составила 22.90. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 22.90, сравнение с 22.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Самая низкая цена First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 22.84 и 19.15 - 22.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FID?
В прошлом First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.90 и 16.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.90
- Open
- 22.82
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Low
- 22.71
- High
- 22.88
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 3.49%
- Годовое изменение
- 16.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%