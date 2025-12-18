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FID: First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

22.81 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FID汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.77和高点22.91进行交易。

关注First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FID新闻

常见问题解答

FID股票今天的价格是多少？

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为22.81。它在22.77 - 22.91范围内交易，昨天的收盘价为22.84，交易量达到38。FID的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF目前的价值为22.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.56%和USD。实时查看图表以跟踪FID走势。

如何购买FID股票？

您可以以22.81的当前价格购买First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在22.81或23.11附近，而38和-0.31%显示市场活动。立即关注FID的实时图表更新。

如何投资FID股票？

投资First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围19.15 - 22.91和当前价格22.81。许多人在以22.81或23.11下订单之前，会比较0.80%和。实时查看FID价格图表，了解每日变化。

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF的最高价格是22.91。在19.15 - 22.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF的绩效。

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF（FID）的最低价格为19.15。将其与当前的22.81和19.15 - 22.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FID股票是什么时候拆分的？

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.84和16.56%中可见。

日范围
22.77 22.91
年范围
19.15 22.91
前一天收盘价
22.84
开盘价
22.88
卖价
22.81
买价
23.11
最低价
22.77
最高价
22.91
交易量
38
日变化
-0.13%
月变化
0.80%
6个月变化
3.35%
年变化
16.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%