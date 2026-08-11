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FHEQ: Fidelity Hedged Equity ETF

34.41 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FHEQ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.38, а максимальная — 34.54.

Следите за динамикой Fidelity Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FHEQ сегодня?

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) сегодня оценивается на уровне 34.41. Инструмент торгуется в пределах 34.38 - 34.54, вчерашнее закрытие составило 34.43, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Hedged Equity ETF?

Fidelity Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения FHEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции FHEQ?

Вы можете купить акции Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) по текущей цене 34.41. Ордера обычно размещаются около 34.41 или 34.71, тогда как 72 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FHEQ?

Инвестирование в Fidelity Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.85 - 34.56 и текущей цены 34.41. Многие сравнивают 2.59% и 12.67% перед размещением ордеров на 34.41 или 34.71. Изучайте ежедневные изменения цены FHEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Hedged Equity ETF?

Самая высокая цена Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) за последний год составила 34.56. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 34.56, сравнение с 34.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Hedged Equity ETF?

Самая низкая цена Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 34.41 и 28.85 - 34.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FHEQ?

В прошлом Fidelity Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.43 и 12.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.38 34.54
Годовой диапазон
28.85 34.56
Предыдущее закрытие
34.43
Open
34.42
Bid
34.41
Ask
34.71
Low
34.38
High
34.54
Объем
72
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
12.67%
Годовое изменение
12.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%