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FHEQ: Fidelity Hedged Equity ETF
Курс FHEQ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.38, а максимальная — 34.54.
Следите за динамикой Fidelity Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FHEQ сегодня?
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) сегодня оценивается на уровне 34.41. Инструмент торгуется в пределах 34.38 - 34.54, вчерашнее закрытие составило 34.43, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Hedged Equity ETF?
Fidelity Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения FHEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции FHEQ?
Вы можете купить акции Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) по текущей цене 34.41. Ордера обычно размещаются около 34.41 или 34.71, тогда как 72 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FHEQ?
Инвестирование в Fidelity Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.85 - 34.56 и текущей цены 34.41. Многие сравнивают 2.59% и 12.67% перед размещением ордеров на 34.41 или 34.71. Изучайте ежедневные изменения цены FHEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) за последний год составила 34.56. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 34.56, сравнение с 34.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 34.41 и 28.85 - 34.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FHEQ?
В прошлом Fidelity Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.43 и 12.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.43
- Open
- 34.42
- Bid
- 34.41
- Ask
- 34.71
- Low
- 34.38
- High
- 34.54
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 12.67%
- Годовое изменение
- 12.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%