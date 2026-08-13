FHEQ: Fidelity Hedged Equity ETF
今日FHEQ汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点34.22和高点34.45进行交易。
关注Fidelity Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FHEQ股票今天的价格是多少？
Fidelity Hedged Equity ETF股票今天的定价为34.22。它在34.22 - 34.45范围内交易，昨天的收盘价为34.41，交易量达到69。FHEQ的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Fidelity Hedged Equity ETF目前的价值为34.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.41%和USD。实时查看图表以跟踪FHEQ走势。
如何购买FHEQ股票？
您可以以34.22的当前价格购买Fidelity Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在34.22或34.52附近，而69和-0.61%显示市场活动。立即关注FHEQ的实时图表更新。
如何投资FHEQ股票？
投资Fidelity Hedged Equity ETF需要考虑年度范围28.85 - 34.56和当前价格34.22。许多人在以34.22或34.52下订单之前，会比较2.03%和。实时查看FHEQ价格图表，了解每日变化。
Fidelity Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Hedged Equity ETF的最高价格是34.56。在28.85 - 34.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Hedged Equity ETF的绩效。
Fidelity Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Hedged Equity ETF（FHEQ）的最低价格为28.85。将其与当前的34.22和28.85 - 34.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHEQ股票是什么时候拆分的？
Fidelity Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.41和11.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.41
- 开盘价
- 34.43
- 卖价
- 34.22
- 买价
- 34.52
- 最低价
- 34.22
- 最高价
- 34.45
- 交易量
- 69
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 12.05%
- 年变化
- 11.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%