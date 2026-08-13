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FHEQ: Fidelity Hedged Equity ETF

34.22 USD 0.19 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FHEQ汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点34.22和高点34.45进行交易。

关注Fidelity Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FHEQ股票今天的价格是多少？

Fidelity Hedged Equity ETF股票今天的定价为34.22。它在34.22 - 34.45范围内交易，昨天的收盘价为34.41，交易量达到69。FHEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Fidelity Hedged Equity ETF目前的价值为34.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.41%和USD。实时查看图表以跟踪FHEQ走势。

如何购买FHEQ股票？

您可以以34.22的当前价格购买Fidelity Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在34.22或34.52附近，而69和-0.61%显示市场活动。立即关注FHEQ的实时图表更新。

如何投资FHEQ股票？

投资Fidelity Hedged Equity ETF需要考虑年度范围28.85 - 34.56和当前价格34.22。许多人在以34.22或34.52下订单之前，会比较2.03%和。实时查看FHEQ价格图表，了解每日变化。

Fidelity Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Hedged Equity ETF的最高价格是34.56。在28.85 - 34.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Hedged Equity ETF的绩效。

Fidelity Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Hedged Equity ETF（FHEQ）的最低价格为28.85。将其与当前的34.22和28.85 - 34.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHEQ股票是什么时候拆分的？

Fidelity Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.41和11.41%中可见。

日范围
34.22 34.45
年范围
28.85 34.56
前一天收盘价
34.41
开盘价
34.43
卖价
34.22
买价
34.52
最低价
34.22
最高价
34.45
交易量
69
日变化
-0.55%
月变化
2.03%
6个月变化
12.05%
年变化
11.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%