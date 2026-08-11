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FFUT: Fidelity Managed Futures ETF

61.39 USD 1.00 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFUT за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.30, а максимальная — 61.39.

Следите за динамикой Fidelity Managed Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFUT сегодня?

Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) сегодня оценивается на уровне 61.39. Инструмент торгуется в пределах 60.30 - 61.39, вчерашнее закрытие составило 60.39, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFUT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Managed Futures ETF?

Fidelity Managed Futures ETF в настоящее время оценивается в 61.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения FFUT на графике в реальном времени.

Как купить акции FFUT?

Вы можете купить акции Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) по текущей цене 61.39. Ордера обычно размещаются около 61.39 или 61.69, тогда как 51 и 1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFUT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFUT?

Инвестирование в Fidelity Managed Futures ETF предполагает учет годового диапазона 50.90 - 66.61 и текущей цены 61.39. Многие сравнивают 1.76% и 9.49% перед размещением ордеров на 61.39 или 61.69. Изучайте ежедневные изменения цены FFUT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Managed Futures ETF?

Самая высокая цена Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) за последний год составила 66.61. Акции заметно колебались в пределах 50.90 - 66.61, сравнение с 60.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Managed Futures ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Managed Futures ETF?

Самая низкая цена Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) за год составила 50.90. Сравнение с текущими 61.39 и 50.90 - 66.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFUT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFUT?

В прошлом Fidelity Managed Futures ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.39 и 20.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.30 61.39
Годовой диапазон
50.90 66.61
Предыдущее закрытие
60.39
Open
60.38
Bid
61.39
Ask
61.69
Low
60.30
High
61.39
Объем
51
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
9.49%
Годовое изменение
20.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%