Курс FFUT за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.30, а максимальная — 61.39.

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