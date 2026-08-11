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FFUT: Fidelity Managed Futures ETF
Курс FFUT за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.30, а максимальная — 61.39.
Следите за динамикой Fidelity Managed Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFUT сегодня?
Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) сегодня оценивается на уровне 61.39. Инструмент торгуется в пределах 60.30 - 61.39, вчерашнее закрытие составило 60.39, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFUT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Managed Futures ETF?
Fidelity Managed Futures ETF в настоящее время оценивается в 61.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения FFUT на графике в реальном времени.
Как купить акции FFUT?
Вы можете купить акции Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) по текущей цене 61.39. Ордера обычно размещаются около 61.39 или 61.69, тогда как 51 и 1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFUT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFUT?
Инвестирование в Fidelity Managed Futures ETF предполагает учет годового диапазона 50.90 - 66.61 и текущей цены 61.39. Многие сравнивают 1.76% и 9.49% перед размещением ордеров на 61.39 или 61.69. Изучайте ежедневные изменения цены FFUT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Managed Futures ETF?
Самая высокая цена Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) за последний год составила 66.61. Акции заметно колебались в пределах 50.90 - 66.61, сравнение с 60.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Managed Futures ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Managed Futures ETF?
Самая низкая цена Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) за год составила 50.90. Сравнение с текущими 61.39 и 50.90 - 66.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFUT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFUT?
В прошлом Fidelity Managed Futures ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.39 и 20.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.39
- Open
- 60.38
- Bid
- 61.39
- Ask
- 61.69
- Low
- 60.30
- High
- 61.39
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 9.49%
- Годовое изменение
- 20.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%