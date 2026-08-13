FFUT: Fidelity Managed Futures ETF
今日FFUT汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点60.67和高点61.36进行交易。
关注Fidelity Managed Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FFUT股票今天的价格是多少？
Fidelity Managed Futures ETF股票今天的定价为61.18。它在60.67 - 61.36范围内交易，昨天的收盘价为61.39，交易量达到34。FFUT的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Managed Futures ETF股票是否支付股息？
Fidelity Managed Futures ETF目前的价值为61.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.59%和USD。实时查看图表以跟踪FFUT走势。
如何购买FFUT股票？
您可以以61.18的当前价格购买Fidelity Managed Futures ETF股票。订单通常设置在61.18或61.48附近，而34和-0.29%显示市场活动。立即关注FFUT的实时图表更新。
如何投资FFUT股票？
投资Fidelity Managed Futures ETF需要考虑年度范围50.90 - 66.61和当前价格61.18。许多人在以61.18或61.48下订单之前，会比较1.41%和。实时查看FFUT价格图表，了解每日变化。
Fidelity Managed Futures ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Managed Futures ETF的最高价格是66.61。在50.90 - 66.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Managed Futures ETF的绩效。
Fidelity Managed Futures ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Managed Futures ETF（FFUT）的最低价格为50.90。将其与当前的61.18和50.90 - 66.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFUT股票是什么时候拆分的？
Fidelity Managed Futures ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.39和19.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.39
- 开盘价
- 61.36
- 卖价
- 61.18
- 买价
- 61.48
- 最低价
- 60.67
- 最高价
- 61.36
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 9.11%
- 年变化
- 19.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%