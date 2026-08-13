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FFUT: Fidelity Managed Futures ETF

61.18 USD 0.21 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFUT汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点60.67和高点61.36进行交易。

关注Fidelity Managed Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFUT股票今天的价格是多少？

Fidelity Managed Futures ETF股票今天的定价为61.18。它在60.67 - 61.36范围内交易，昨天的收盘价为61.39，交易量达到34。FFUT的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Managed Futures ETF股票是否支付股息？

Fidelity Managed Futures ETF目前的价值为61.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.59%和USD。实时查看图表以跟踪FFUT走势。

如何购买FFUT股票？

您可以以61.18的当前价格购买Fidelity Managed Futures ETF股票。订单通常设置在61.18或61.48附近，而34和-0.29%显示市场活动。立即关注FFUT的实时图表更新。

如何投资FFUT股票？

投资Fidelity Managed Futures ETF需要考虑年度范围50.90 - 66.61和当前价格61.18。许多人在以61.18或61.48下订单之前，会比较1.41%和。实时查看FFUT价格图表，了解每日变化。

Fidelity Managed Futures ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Managed Futures ETF的最高价格是66.61。在50.90 - 66.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Managed Futures ETF的绩效。

Fidelity Managed Futures ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Managed Futures ETF（FFUT）的最低价格为50.90。将其与当前的61.18和50.90 - 66.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFUT股票是什么时候拆分的？

Fidelity Managed Futures ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.39和19.59%中可见。

日范围
60.67 61.36
年范围
50.90 66.61
前一天收盘价
61.39
开盘价
61.36
卖价
61.18
买价
61.48
最低价
60.67
最高价
61.36
交易量
34
日变化
-0.34%
月变化
1.41%
6个月变化
9.11%
年变化
19.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%