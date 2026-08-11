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FFOX: FundX Future Fund Opportunities ETF

30.74 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFOX за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.73, а максимальная — 30.76.

Следите за динамикой FundX Future Fund Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFOX сегодня?

FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.73 - 30.76, вчерашнее закрытие составило 30.72, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FundX Future Fund Opportunities ETF?

FundX Future Fund Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.46% и USD. Отслеживайте движения FFOX на графике в реальном времени.

Как купить акции FFOX?

Вы можете купить акции FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 16 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFOX?

Инвестирование в FundX Future Fund Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 25.44 - 30.76 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 3.71% и 6.40% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены FFOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FundX Future Fund Opportunities ETF?

Самая высокая цена FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) за последний год составила 30.76. Акции заметно колебались в пределах 25.44 - 30.76, сравнение с 30.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FundX Future Fund Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FundX Future Fund Opportunities ETF?

Самая низкая цена FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) за год составила 25.44. Сравнение с текущими 30.74 и 25.44 - 30.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFOX?

В прошлом FundX Future Fund Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.72 и 13.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.73 30.76
Годовой диапазон
25.44 30.76
Предыдущее закрытие
30.72
Open
30.76
Bid
30.74
Ask
31.04
Low
30.73
High
30.76
Объем
16
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
3.71%
6-месячное изменение
6.40%
Годовое изменение
13.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%