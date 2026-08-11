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FFOX: FundX Future Fund Opportunities ETF
Курс FFOX за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.73, а максимальная — 30.76.
Следите за динамикой FundX Future Fund Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFOX сегодня?
FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.73 - 30.76, вчерашнее закрытие составило 30.72, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FundX Future Fund Opportunities ETF?
FundX Future Fund Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.46% и USD. Отслеживайте движения FFOX на графике в реальном времени.
Как купить акции FFOX?
Вы можете купить акции FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 16 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFOX?
Инвестирование в FundX Future Fund Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 25.44 - 30.76 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 3.71% и 6.40% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены FFOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FundX Future Fund Opportunities ETF?
Самая высокая цена FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) за последний год составила 30.76. Акции заметно колебались в пределах 25.44 - 30.76, сравнение с 30.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FundX Future Fund Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FundX Future Fund Opportunities ETF?
Самая низкая цена FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) за год составила 25.44. Сравнение с текущими 30.74 и 25.44 - 30.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFOX?
В прошлом FundX Future Fund Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.72 и 13.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.72
- Open
- 30.76
- Bid
- 30.74
- Ask
- 31.04
- Low
- 30.73
- High
- 30.76
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 6.40%
- Годовое изменение
- 13.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%