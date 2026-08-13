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FFOX: FundX Future Fund Opportunities ETF

30.88 USD 0.14 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFOX汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点30.71和高点30.97进行交易。

关注FundX Future Fund Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFOX股票今天的价格是多少？

FundX Future Fund Opportunities ETF股票今天的定价为30.88。它在30.71 - 30.97范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到10。FFOX的实时价格图表显示了这些更新。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票是否支付股息？

FundX Future Fund Opportunities ETF目前的价值为30.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.98%和USD。实时查看图表以跟踪FFOX走势。

如何购买FFOX股票？

您可以以30.88的当前价格购买FundX Future Fund Opportunities ETF股票。订单通常设置在30.88或31.18附近，而10和0.55%显示市场活动。立即关注FFOX的实时图表更新。

如何投资FFOX股票？

投资FundX Future Fund Opportunities ETF需要考虑年度范围25.44 - 30.97和当前价格30.88。许多人在以30.88或31.18下订单之前，会比较4.18%和。实时查看FFOX价格图表，了解每日变化。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FundX Future Fund Opportunities ETF的最高价格是30.97。在25.44 - 30.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FundX Future Fund Opportunities ETF的绩效。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

FundX Future Fund Opportunities ETF（FFOX）的最低价格为25.44。将其与当前的30.88和25.44 - 30.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFOX股票是什么时候拆分的？

FundX Future Fund Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.74和13.98%中可见。

日范围
30.71 30.97
年范围
25.44 30.97
前一天收盘价
30.74
开盘价
30.71
卖价
30.88
买价
31.18
最低价
30.71
最高价
30.97
交易量
10
日变化
0.46%
月变化
4.18%
6个月变化
6.89%
年变化
13.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%