FFOX: FundX Future Fund Opportunities ETF
今日FFOX汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点30.71和高点30.97进行交易。
关注FundX Future Fund Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FFOX股票今天的价格是多少？
FundX Future Fund Opportunities ETF股票今天的定价为30.88。它在30.71 - 30.97范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到10。FFOX的实时价格图表显示了这些更新。
FundX Future Fund Opportunities ETF股票是否支付股息？
FundX Future Fund Opportunities ETF目前的价值为30.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.98%和USD。实时查看图表以跟踪FFOX走势。
如何购买FFOX股票？
您可以以30.88的当前价格购买FundX Future Fund Opportunities ETF股票。订单通常设置在30.88或31.18附近，而10和0.55%显示市场活动。立即关注FFOX的实时图表更新。
如何投资FFOX股票？
投资FundX Future Fund Opportunities ETF需要考虑年度范围25.44 - 30.97和当前价格30.88。许多人在以30.88或31.18下订单之前，会比较4.18%和。实时查看FFOX价格图表，了解每日变化。
FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FundX Future Fund Opportunities ETF的最高价格是30.97。在25.44 - 30.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FundX Future Fund Opportunities ETF的绩效。
FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
FundX Future Fund Opportunities ETF（FFOX）的最低价格为25.44。将其与当前的30.88和25.44 - 30.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFOX股票是什么时候拆分的？
FundX Future Fund Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.74和13.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.74
- 开盘价
- 30.71
- 卖价
- 30.88
- 买价
- 31.18
- 最低价
- 30.71
- 最高价
- 30.97
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 4.18%
- 6个月变化
- 6.89%
- 年变化
- 13.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%