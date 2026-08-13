FFOX股票今天的价格是多少？ FundX Future Fund Opportunities ETF股票今天的定价为30.88。它在30.71 - 30.97范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到10。FFOX的实时价格图表显示了这些更新。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票是否支付股息？ FundX Future Fund Opportunities ETF目前的价值为30.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.98%和USD。实时查看图表以跟踪FFOX走势。

如何购买FFOX股票？ 您可以以30.88的当前价格购买FundX Future Fund Opportunities ETF股票。订单通常设置在30.88或31.18附近，而10和0.55%显示市场活动。立即关注FFOX的实时图表更新。

如何投资FFOX股票？ 投资FundX Future Fund Opportunities ETF需要考虑年度范围25.44 - 30.97和当前价格30.88。许多人在以30.88或31.18下订单之前，会比较4.18%和。实时查看FFOX价格图表，了解每日变化。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FundX Future Fund Opportunities ETF的最高价格是30.97。在25.44 - 30.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FundX Future Fund Opportunities ETF的绩效。

FundX Future Fund Opportunities ETF股票的最低价格是多少？ FundX Future Fund Opportunities ETF（FFOX）的最低价格为25.44。将其与当前的30.88和25.44 - 30.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。