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FFOG: Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF
Курс FFOG за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.74, а максимальная — 50.12.
Следите за динамикой Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFOG сегодня?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF (FFOG) сегодня оценивается на уровне 49.75. Инструмент торгуется в пределах 49.74 - 50.12, вчерашнее закрытие составило 49.96, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF?
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF в настоящее время оценивается в 49.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.55% и USD. Отслеживайте движения FFOG на графике в реальном времени.
Как купить акции FFOG?
Вы можете купить акции Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF (FFOG) по текущей цене 49.75. Ордера обычно размещаются около 49.75 или 50.05, тогда как 43 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFOG?
Инвестирование в Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF предполагает учет годового диапазона 38.89 - 52.50 и текущей цены 49.75. Многие сравнивают 3.39% и 15.81% перед размещением ордеров на 49.75 или 50.05. Изучайте ежедневные изменения цены FFOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF?
Самая высокая цена Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF (FFOG) за последний год составила 52.50. Акции заметно колебались в пределах 38.89 - 52.50, сравнение с 49.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF?
Самая низкая цена Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF (FFOG) за год составила 38.89. Сравнение с текущими 49.75 и 38.89 - 52.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFOG?
В прошлом Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.96 и 14.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.96
- Open
- 49.95
- Bid
- 49.75
- Ask
- 50.05
- Low
- 49.74
- High
- 50.12
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- 15.81%
- Годовое изменение
- 14.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%