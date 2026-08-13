FFOG: Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF
今日FFOG汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点49.53和高点49.94进行交易。
关注Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FFOG股票今天的价格是多少？
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票今天的定价为49.53。它在49.53 - 49.94范围内交易，昨天的收盘价为49.75，交易量达到29。FFOG的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票是否支付股息？
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF目前的价值为49.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.05%和USD。实时查看图表以跟踪FFOG走势。
如何购买FFOG股票？
您可以以49.53的当前价格购买Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票。订单通常设置在49.53或49.83附近，而29和-0.78%显示市场活动。立即关注FFOG的实时图表更新。
如何投资FFOG股票？
投资Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF需要考虑年度范围38.89 - 52.50和当前价格49.53。许多人在以49.53或49.83下订单之前，会比较2.93%和。实时查看FFOG价格图表，了解每日变化。
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF的最高价格是52.50。在38.89 - 52.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF的绩效。
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF（FFOG）的最低价格为38.89。将其与当前的49.53和38.89 - 52.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFOG股票是什么时候拆分的？
Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.75和14.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.75
- 开盘价
- 49.92
- 卖价
- 49.53
- 买价
- 49.83
- 最低价
- 49.53
- 最高价
- 49.94
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 2.93%
- 6个月变化
- 15.29%
- 年变化
- 14.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%