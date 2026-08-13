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FFOG: Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF

49.53 USD 0.22 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFOG汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点49.53和高点49.94进行交易。

关注Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFOG股票今天的价格是多少？

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票今天的定价为49.53。它在49.53 - 49.94范围内交易，昨天的收盘价为49.75，交易量达到29。FFOG的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票是否支付股息？

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF目前的价值为49.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.05%和USD。实时查看图表以跟踪FFOG走势。

如何购买FFOG股票？

您可以以49.53的当前价格购买Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票。订单通常设置在49.53或49.83附近，而29和-0.78%显示市场活动。立即关注FFOG的实时图表更新。

如何投资FFOG股票？

投资Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF需要考虑年度范围38.89 - 52.50和当前价格49.53。许多人在以49.53或49.83下订单之前，会比较2.93%和。实时查看FFOG价格图表，了解每日变化。

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF的最高价格是52.50。在38.89 - 52.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF的绩效。

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF（FFOG）的最低价格为38.89。将其与当前的49.53和38.89 - 52.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFOG股票是什么时候拆分的？

Franklin Templeton ETF Trust Franklin Focused Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.75和14.05%中可见。

日范围
49.53 49.94
年范围
38.89 52.50
前一天收盘价
49.75
开盘价
49.92
卖价
49.53
买价
49.83
最低价
49.53
最高价
49.94
交易量
29
日变化
-0.44%
月变化
2.93%
6个月变化
15.29%
年变化
14.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%