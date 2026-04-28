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FFIU: UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

21.52 USD 0.09 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFIU за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.52.

Следите за динамикой UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFIU сегодня?

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) сегодня оценивается на уровне 21.52. Инструмент торгуется в пределах 21.48 - 21.52, вчерашнее закрытие составило 21.43, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFIU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 21.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.00% и USD. Отслеживайте движения FFIU на графике в реальном времени.

Как купить акции FFIU?

Вы можете купить акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) по текущей цене 21.52. Ордера обычно размещаются около 21.52 или 21.82, тогда как 2 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFIU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFIU?

Инвестирование в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.31 - 23.11 и текущей цены 21.52. Многие сравнивают -0.14% и -3.97% перед размещением ордеров на 21.52 или 21.82. Изучайте ежедневные изменения цены FFIU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?

Самая высокая цена UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) за последний год составила 23.11. Акции заметно колебались в пределах 21.31 - 23.11, сравнение с 21.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?

Самая низкая цена UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) за год составила 21.31. Сравнение с текущими 21.52 и 21.31 - 23.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFIU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFIU?

В прошлом UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.43 и -2.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.48 21.52
Годовой диапазон
21.31 23.11
Предыдущее закрытие
21.43
Open
21.48
Bid
21.52
Ask
21.82
Low
21.48
High
21.52
Объем
2
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
-3.97%
Годовое изменение
-2.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%