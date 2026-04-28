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FFIU: UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
Курс FFIU за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.52.
Следите за динамикой UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFIU сегодня?
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) сегодня оценивается на уровне 21.52. Инструмент торгуется в пределах 21.48 - 21.52, вчерашнее закрытие составило 21.43, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFIU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 21.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.00% и USD. Отслеживайте движения FFIU на графике в реальном времени.
Как купить акции FFIU?
Вы можете купить акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) по текущей цене 21.52. Ордера обычно размещаются около 21.52 или 21.82, тогда как 2 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFIU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFIU?
Инвестирование в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.31 - 23.11 и текущей цены 21.52. Многие сравнивают -0.14% и -3.97% перед размещением ордеров на 21.52 или 21.82. Изучайте ежедневные изменения цены FFIU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?
Самая высокая цена UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) за последний год составила 23.11. Акции заметно колебались в пределах 21.31 - 23.11, сравнение с 21.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF?
Самая низкая цена UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) за год составила 21.31. Сравнение с текущими 21.52 и 21.31 - 23.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFIU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFIU?
В прошлом UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.43 и -2.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.43
- Open
- 21.48
- Bid
- 21.52
- Ask
- 21.82
- Low
- 21.48
- High
- 21.52
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -3.97%
- Годовое изменение
- -2.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%