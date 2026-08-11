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FFGX: Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

34.63 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFGX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.56, а максимальная — 34.63.

Следите за динамикой Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFGX сегодня?

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) сегодня оценивается на уровне 34.63. Инструмент торгуется в пределах 34.56 - 34.63, вчерашнее закрытие составило 34.66, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 34.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.90% и USD. Отслеживайте движения FFGX на графике в реальном времени.

Как купить акции FFGX?

Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) по текущей цене 34.63. Ордера обычно размещаются около 34.63 или 34.93, тогда как 5 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFGX?

Инвестирование в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 29.24 - 35.57 и текущей цены 34.63. Многие сравнивают 2.12% и 6.19% перед размещением ордеров на 34.63 или 34.93. Изучайте ежедневные изменения цены FFGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?

Самая высокая цена Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) за последний год составила 35.57. Акции заметно колебались в пределах 29.24 - 35.57, сравнение с 34.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?

Самая низкая цена Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) за год составила 29.24. Сравнение с текущими 34.63 и 29.24 - 35.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFGX?

В прошлом Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.66 и 5.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.56 34.63
Годовой диапазон
29.24 35.57
Предыдущее закрытие
34.66
Open
34.62
Bid
34.63
Ask
34.93
Low
34.56
High
34.63
Объем
5
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.12%
6-месячное изменение
6.19%
Годовое изменение
5.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%