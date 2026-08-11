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FFGX: Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Курс FFGX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.56, а максимальная — 34.63.
Следите за динамикой Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFGX сегодня?
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) сегодня оценивается на уровне 34.63. Инструмент торгуется в пределах 34.56 - 34.63, вчерашнее закрытие составило 34.66, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 34.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.90% и USD. Отслеживайте движения FFGX на графике в реальном времени.
Как купить акции FFGX?
Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) по текущей цене 34.63. Ордера обычно размещаются около 34.63 или 34.93, тогда как 5 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFGX?
Инвестирование в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 29.24 - 35.57 и текущей цены 34.63. Многие сравнивают 2.12% и 6.19% перед размещением ордеров на 34.63 или 34.93. Изучайте ежедневные изменения цены FFGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Самая высокая цена Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) за последний год составила 35.57. Акции заметно колебались в пределах 29.24 - 35.57, сравнение с 34.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF?
Самая низкая цена Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) за год составила 29.24. Сравнение с текущими 34.63 и 29.24 - 35.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFGX?
В прошлом Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.66 и 5.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.66
- Open
- 34.62
- Bid
- 34.63
- Ask
- 34.93
- Low
- 34.56
- High
- 34.63
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.12%
- 6-месячное изменение
- 6.19%
- Годовое изменение
- 5.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%