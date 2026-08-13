FFGX: Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
今日FFGX汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点34.73和高点34.84进行交易。
关注Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FFGX股票今天的价格是多少？
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票今天的定价为34.73。它在34.73 - 34.84范围内交易，昨天的收盘价为34.63，交易量达到3。FFGX的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票是否支付股息？
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF目前的价值为34.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.21%和USD。实时查看图表以跟踪FFGX走势。
如何购买FFGX股票？
您可以以34.73的当前价格购买Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票。订单通常设置在34.73或35.03附近，而3和-0.32%显示市场活动。立即关注FFGX的实时图表更新。
如何投资FFGX股票？
投资Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF需要考虑年度范围29.24 - 35.57和当前价格34.73。许多人在以34.73或35.03下订单之前，会比较2.42%和。实时查看FFGX价格图表，了解每日变化。
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF的最高价格是35.57。在29.24 - 35.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF的绩效。
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF（FFGX）的最低价格为29.24。将其与当前的34.73和29.24 - 35.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFGX股票是什么时候拆分的？
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.63和6.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.63
- 开盘价
- 34.84
- 卖价
- 34.73
- 买价
- 35.03
- 最低价
- 34.73
- 最高价
- 34.84
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 2.42%
- 6个月变化
- 6.50%
- 年变化
- 6.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%