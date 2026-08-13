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FFGX: Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

34.73 USD 0.10 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFGX汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点34.73和高点34.84进行交易。

关注Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFGX股票今天的价格是多少？

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票今天的定价为34.73。它在34.73 - 34.84范围内交易，昨天的收盘价为34.63，交易量达到3。FFGX的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票是否支付股息？

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF目前的价值为34.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.21%和USD。实时查看图表以跟踪FFGX走势。

如何购买FFGX股票？

您可以以34.73的当前价格购买Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票。订单通常设置在34.73或35.03附近，而3和-0.32%显示市场活动。立即关注FFGX的实时图表更新。

如何投资FFGX股票？

投资Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF需要考虑年度范围29.24 - 35.57和当前价格34.73。许多人在以34.73或35.03下订单之前，会比较2.42%和。实时查看FFGX价格图表，了解每日变化。

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF的最高价格是35.57。在29.24 - 35.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF的绩效。

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF（FFGX）的最低价格为29.24。将其与当前的34.73和29.24 - 35.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFGX股票是什么时候拆分的？

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.63和6.21%中可见。

日范围
34.73 34.84
年范围
29.24 35.57
前一天收盘价
34.63
开盘价
34.84
卖价
34.73
买价
35.03
最低价
34.73
最高价
34.84
交易量
3
日变化
0.29%
月变化
2.42%
6个月变化
6.50%
年变化
6.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%