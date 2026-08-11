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FFF: Founders 100 ETF

26.36 USD 0.45 (1.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFF за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.36.

Следите за динамикой Founders 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFF сегодня?

Founders 100 ETF (FFF) сегодня оценивается на уровне 26.36. Инструмент торгуется в пределах 26.34 - 26.36, вчерашнее закрытие составило 25.91, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founders 100 ETF?

Founders 100 ETF в настоящее время оценивается в 26.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.81% и USD. Отслеживайте движения FFF на графике в реальном времени.

Как купить акции FFF?

Вы можете купить акции Founders 100 ETF (FFF) по текущей цене 26.36. Ордера обычно размещаются около 26.36 или 26.66, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFF?

Инвестирование в Founders 100 ETF предполагает учет годового диапазона 19.85 - 26.74 и текущей цены 26.36. Многие сравнивают 10.02% и 22.32% перед размещением ордеров на 26.36 или 26.66. Изучайте ежедневные изменения цены FFF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Founders 100 ETF?

Самая высокая цена Founders 100 ETF (FFF) за последний год составила 26.74. Акции заметно колебались в пределах 19.85 - 26.74, сравнение с 25.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founders 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Founders 100 ETF?

Самая низкая цена Founders 100 ETF (FFF) за год составила 19.85. Сравнение с текущими 26.36 и 19.85 - 26.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFF?

В прошлом Founders 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.91 и 4.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.34 26.36
Годовой диапазон
19.85 26.74
Предыдущее закрытие
25.91
Open
26.34
Bid
26.36
Ask
26.66
Low
26.34
High
26.36
Объем
3
Дневное изменение
1.74%
Месячное изменение
10.02%
6-месячное изменение
22.32%
Годовое изменение
4.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%