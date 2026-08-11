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FFF: Founders 100 ETF
Курс FFF за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.36.
Следите за динамикой Founders 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFF сегодня?
Founders 100 ETF (FFF) сегодня оценивается на уровне 26.36. Инструмент торгуется в пределах 26.34 - 26.36, вчерашнее закрытие составило 25.91, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founders 100 ETF?
Founders 100 ETF в настоящее время оценивается в 26.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.81% и USD. Отслеживайте движения FFF на графике в реальном времени.
Как купить акции FFF?
Вы можете купить акции Founders 100 ETF (FFF) по текущей цене 26.36. Ордера обычно размещаются около 26.36 или 26.66, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFF?
Инвестирование в Founders 100 ETF предполагает учет годового диапазона 19.85 - 26.74 и текущей цены 26.36. Многие сравнивают 10.02% и 22.32% перед размещением ордеров на 26.36 или 26.66. Изучайте ежедневные изменения цены FFF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Founders 100 ETF?
Самая высокая цена Founders 100 ETF (FFF) за последний год составила 26.74. Акции заметно колебались в пределах 19.85 - 26.74, сравнение с 25.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founders 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Founders 100 ETF?
Самая низкая цена Founders 100 ETF (FFF) за год составила 19.85. Сравнение с текущими 26.36 и 19.85 - 26.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFF?
В прошлом Founders 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.91 и 4.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.91
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Low
- 26.34
- High
- 26.36
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.74%
- Месячное изменение
- 10.02%
- 6-месячное изменение
- 22.32%
- Годовое изменение
- 4.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%